Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Necati Tosuner 82 yaşında hayata veda etti. Usta öykücü, bir süredir tedavi altında olduğu hastanede bugün saat 12.10’da yaşamını yitirdi.

Acı haber, uzun yıllar yazarın eserlerini yayımlayan Günışığı Kitaplığı tarafından duyuruldu.

NECATİ TOSUNER KİMDİR?

1944 Ankara doğumlu Osman Necati Tosuner, dört yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sırtında kambur kaldı. Bu fiziksel durum, yazarın eserlerinde işlediği temel temalardan biri haline geldi.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Tosuner, lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde aldı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki öğrenimini yarıda bırakarak yazarlık yaşamına yöneldi. Lise yıllarında kaleme almaya başladığı metinlerle edebiyat dünyasına adım attı.

Öykü, roman, deneme ve çocuk kitapları türlerinde üretken bir kalem olan Tosuner, insanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern yaşamın kırılganlığını yalın, derin ve özgün bir anlatımla aktardı. Yarım yüzyılı aşkın edebiyat serüveninde farklı kuşaklara ilham veren yazar, çağdaş Türk edebiyatının en özgün seslerinden biri olarak kabul edildi.

Eserleri Türkiye Dil Kurumu Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attila İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi prestijli ödüllere değer görüldü. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyelikleri bulunan Tosuner, ilk dönem öykülerinde çevresindeki “küçük insanları” zaman zaman mizahi bir dille anlatırken, sonraki yıllarda daha içe dönük ve yoğun metinlere ağırlık verdi. Öykücülük anlayışını bir söyleşide “Benim için dert yanma işi olmuştur öykü anlatmak” cümlesiyle özetlemişti.