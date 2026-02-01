Akkuş ilçesinde deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki yaylada ‘5. Argan Yaylası Kar Festivali’ düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi iş birliğinde yoğun katılımla gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan festival, kar topu ve kızak yarışlarıyla devam etti. İl dışından da memleketine gelen çok sayıda kişi festivalde düzenlenen etkinliklerde eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Biz büyük bir aileyiz. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde bulunuyoruz. Başka yerde 2 santimetre kar yağdığında hayat duruyor biz ise 2 metre karda festival yapıyoruz, eğleniyoruz. Bu da bizim farkımız. Daha güzel günlere birlikte gidelim. Allah ağzımızın tadını bozmasın” diye konuştu.