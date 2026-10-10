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Kaynak: İHA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Armutdüzü köyü yaylasında otlatılan koyun sürüsünün bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği sürüde yer alan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın duyulması üzerine bölgeye giden köy sakinleri ve besiciler, telef olmaktan kurtulan hayvanları güvenli bölgelere sevk etti. Öte yandan, bölgede sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi.