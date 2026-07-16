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Kaynak: İHA

Osmaniye sınırlarında yer alan Amanos Dağları'nın eteklerindeki Olukbaşı Yaylası'nda, bir yerleşimin bahçesinde yiyecek arayışına çıkan sevimli bir sincap cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Serin havası, temiz atmosferi, çam ormanları ve kendine has ahşap mimariye sahip yayla evleriyle dikkat çeken Olukbaşı Yaylası, zengin yaban hayatıyla da öne çıkıyor. Yaz mevsiminde bölgeye gelen vatandaşlar, doğanın sunduğu eşsiz manzaraların yanı sıra bölgedeki yaban hayvanlarını da yakından gözlemleme şansı buluyor.

Ağaç dallarında sergilediği kıvrak ve oyun dolu hareketlerin ardından bir evin bahçesine süzülen sincap, burada karnını doyurabilmek için yiyecek aradı. Çevresini dikkatlice kontrol ettikten sonra yeniden ağaçlık alana dönerek gözden kaybolan sevimli canlının o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.