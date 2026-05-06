ABD’de yayıncılık dünyası ile teknoloji devi Meta arasında yeni bir hukuk mücadelesi başladı. Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan ve McGraw Hill’in yanı sıra yazar Scott Turow, Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvurarak Meta ve CEO’su Mark Zuckerberg’e telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, Meta’nın Llama adlı yapay zeka modelini eğitmek amacıyla ders kitaplarından romanlara kadar milyonlarca telifli eseri izinsiz şekilde kullandığı iddia edildi. Şirketin bu içerikleri çoğalttığı, dağıttığı ve telif hakkı bilgilerini kaldırdığı öne sürüldü.

Başvuruda, Meta’nın yapay zeka yarışında öne geçmek için “hızlı hareket et ve kuralları yık” anlayışıyla hareket ettiği savunularak, şirketin “tarihin en büyük telif ihlallerinden biri”ne imza attığı iddia edildi.

Öte yandan Meta cephesi suçlamaları kabul etmedi. Şirket sözcüsü, yapay zeka sistemlerinin telifli materyallerle eğitilmesinin “adil kullanım” kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek davaya karşı güçlü şekilde mücadele edeceklerini ifade etti.

Söz konusu dava, içerik üreticileri ile teknoloji şirketleri arasında süren telif tartışmalarının yeni bir halkası olarak görülüyor. Daha önce de birçok yazar, medya kuruluşu ve sanatçı; Meta, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlere benzer gerekçelerle dava açmıştı. Bu süreçte en büyük tartışma, yapay zekanın telifli içerikleri kullanmasının “adil kullanım” sayılıp sayılmayacağı noktasında yoğunlaşıyor.