Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarının son anlarında penaltı kazanan Konyaspor, Bardhi’nin 90+7. dakikada attığı golle kupada finale yükselen ilk takım oldu.

Maçta son anda penaltıya sebebiyet veren Junior Olaitan ise gece yarısı bir paylaşım yaptı.

Junior Olaitan'ın paylaşımı;

"Sevgili Beşiktaş ailesi,

Futbolda insanın yanında kalan anlar vardır ve bu da benim uzun süre taşıyacağım anlardan biri olacak.

Takım olarak her şeyimizi verdik. Birlikte savaştık, birlikte mücadele ettik ve bu kulüp ile sizler için neler başarabileceğimize birlikte inandık. Bu yüzden, böylesine kritik bir anda yaptığım hatanın bizi finale çıkma şansından etkilemiş olduğunu bilmek beni derinden yaralıyor.

Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Hiçbir mazeretim yok. Sadece hayal kırıklığı ve takım arkadaşlarımı ile siz taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için gerçek bir pişmanlık hissediyorum.

Bu armayı taşımak benim için hafife alınacak bir ayrıcalık değil. Sahaya her çıktığımda bunu gururla, bağlılıkla ve bu kulüp için her şeyimi verme niyetiyle yapıyorum. Bu değişmeyecek. Eğer bir şey varsa, bu an beni daha güçlü dönmeye, gelişmeye ve güveninizi karşılık vermeye daha da kararlı hale getiriyor.

Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve böyle hissetmeye hakkınız var. Tek ricam, bana ve bize her zaman yaptığınız gibi destek olmaya devam etmeniz. Desteğiniz her şey demek, özellikle de böyle anlarda. Lütfen özrümü kabul edin ve beni affedin. Çok üzgünüm.

Ders çıkaracağız. Gelişeceğiz. Ve yeniden birlikte savaşacağız."