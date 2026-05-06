OLAYLAR

1536 - İngiltere Kralı VIII. Henry, ülkedeki bütün kiliselerde İngilizce İncillerin bulundurulmasını emretti.

1877 - Sioux Kızılderililerinin şefi Crazy Horse (Çılgın At), ABD birliklerine Nebraska'da teslim oldu.

1889 - Eyfel Kulesi ziyaretçilere açıldı.

1889 - Osmanlı Devleti'nin de katıldığı, Uluslararası Paris Fuarı başladı.

1927 - İstanbul Radyosu ilk yayınına, Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı.

1930 - Hakkâri'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, 2514 kişi öldü.

1936 - Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuvarı olan Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu.

1937 - Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 36 kişinin öldüğü kazadan sonra bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

1939 - Akşam Gazetesi, görüşmeleri süren Türk- İngiliz Antlaşması hakkında yayımlanan bir yazı sebebiyle kapatıldı.

1939 - New York Dünya Sergisi'ndeki Türk kulübü törenle açıldı.

1939 - Ekrem König olayıyla ilişkisi sebebiyle Dışişleri Bakanlığı evrak kayıt memuru Ruhi Bozcalı 3 ay hapse mahkûm edildi.

1940 - John Steinbeck, The Grapes of Wrath (Gazap Üzümleri) adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.

1972 - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde idam edildi.

1976 - Kuzeydoğu İtalya'nın Friuli bölgesinde meydana gelen depremde 989 kişi öldü.

1983 - Batı Almanya'da Stern dergisinin bulduğu Adolf Hitler'in günlüklerinin sahte oldukları ortaya çıktı.

1988 - Norveç'te bir yolcu uçağı düştü: 36 kişi öldü.

1994 - Manş Denizi’nin altından İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli açıldı.

1996 - Eski CIA Başkanı William Colby'nin cesedi, güney Maryland'da bir nehirde bulundu.

1996 - Anayol Hükümeti Adalet Bakanı Mehmet Ağar, cezaevleri genelgesi yayımladı. "Mayıs Genelgesi" adıyla anılan düzenleme, cezaevlerinde tepkiyle karşılandı. Siyasi tutuklu ve hükümlüler, 20 Mayıs'ta açlık grevine başladı. 12 kişi öldü. 27 Temmuz'da anlaşmaya varıldı.

2001 - Suriye'ye yaptığı bir gezi sırasında bir camiyi ziyaret eden Papa II. Jan Pol, bir camiye ayak basan ilk Papa oldu.

2002 - Jean-Pierre Raffarin, Fransa Başbakanı seçildi.

2002 - Hollandalı politikacı Pim Fortuyn, bir suikast girişimi sonucu öldürüldü.

2004 - Dünyada en çok izlenen 4 televizyon dizisinden biri olan Friends bitti. Son bölümünü ABD'de 2 milyon kişi izledi.

2019 - YSK (Yüksek Seçim Kurulu), AK Parti'nin olağanüstü itirazını değerlendirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. Yenilenecek seçim tarihi olarak 23 Haziran 2019 belirlendi.

2023 - III. Charles ve Camilla'nın taç giyme töreni, Westminster Abbey'de gerçekleşti. Törene 203 farklı ülkeden 2.200'den fazla kişi katıldı.

DOĞUMLAR

1501 - II. Marcellus, 5 Nisan - 1 Mayıs 1555 arasında 20 gün kadar gayet kısa bir dönemde Papalık yapmıştır (ö. 1555)

1574 - X. Innocentius, Katolik Kilisesi'nin 236. Papası (ö. 1655)

1635 - Johann Joachim Becher, Alman fizikçi, simyacı ve bilgin (ö. 1682)

1756 - Everard Home, İngiliz cerrah (ö. 1832)

1758 - André Masséna, Fransız Devrimi ve Napoléon Savaşları'nın önde gelen Fransız generallerinden biri (ö. 1817)

1758 - Maximilien Robespierre, Fransız devrimci (ö. 1794)

1856 - Robert Peary, Amerikalı kâşif ve Kuzey Kutbu'na ilk kez ayak basan (ö. 1920)

1856 - Sigmund Freud, Avusturyalı psikiyatrist (ö. 1939)

1868 - Gaston Leroux, Fransız gazeteci ve yazar (ö. 1927)

1871 - Victor Grignard, Fransız kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1935)

1872 - Ahmet Cemal Paşa, Osmanlı asker ve siyaset adamı (ö. 1922)

1895 - Rudolph Valentino, İtalyan asıllı Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1926)

1902 - Max Ophüls, Alman asıllı Fransız sinema yönetmeni ve yazar (ö. 1957)

1908 - Necil Kazım Akses, Türk senfonik müzik bestecisi (ö. 1999)

1912 - Ellen Preis, Avusturyalı eskrimci (ö. 2007)

1915 - Orson Welles, Amerikalı yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 1985)

1929 - Paul Lauterbur, Amerikalı bilim insanı (ö. 2007)

1932 - Konrad Ragossnig, Avusturyalı klasik gitarist, eğitimci ve lavtacı (ö. 2018)

1932 - Alexander George Thynn, 7. Bath Markisi, İngiliz siyasetçi, yazar, sanatçı ve iş insanı (ö. 2020)

1935 - Efkan Efekan, Türk sinema oyuncusu (ö. 2005)

1937 - Rubin Carter, Amerikalı boksör (ö. 2014)

1938 - Larry Gogan, İrlandalı radyo sunucusu ve DJ (ö. 2020 )

1943 - Andreas Baader, Almanya'daki Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun ileri gelen yöneticilerinden biri (ö. 1977)

1944 - Carl I. Hagen, Norveçli politikacı ve Norveç Parlamentosu Başkanvekili

1947 - Alan Dale, Yeni Zelandalı oyuncu

1947 - Martha Nussbaum, Amerikalı filozof ve hukuk ve felsefe bölümünde ortak olarak görevlendirildiği Chicago Üniversitesinde profesör

1949 - Sezer Güvenirgil, Türk oyuncu ve şarkıcı

1950 - Jeffery Deaver, Amerikalı gizem-suç öyküsü yazarı

1952 - Christian Clavier, Fransız oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist

1953 - Aleksandr Akimov, Sovyet mühendis (ö. 1986)

1953 - Tony Blair, İngiltere eski Başbakanı

1953 - Graeme Souness, İskoç futbolcu, teknik direktör

1954 - Dora Bakoyanni, Yunanistan'ın ilk kadın Dışişleri Bakanı, eski milletvekili ve Atina Belediye Başkanı

1954 - Jan Vering, Alman gospel şarkıcısı, gazeteci ve oyun yazarı (ö. 2021)

1955 - Süheyl Batum, Türk hukukçu ve siyasetçi

1958 - Haluk Ulusoy, Türk iş insanı ve spor yöneticisi

1960 - Roma Downey, İngiliz-Amerikalı oyuncu, yapımcı ve şarkıcı

1960 - Anne Parillaud, Fransız oyuncu

1961 - George Clooney, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1961 - Frans Timmermans, Hollandalı siyasetçi

1971 - Doğanay, Türk şarkıcı

1971 - Chris Shiflett, Amerikalı müzisyen

1972Naoko Takahashi, Japon eski atlet

Pablo Abdala, Arjantin asıllı Filistinli millî futbolcu

1976 - Iván de la Peña, İspanyol millî futbolcu

1979 - Gerd Kanter, Eston disk atıcı

1980 - Dimitris Diamandidis, Yunan basketbolcu

1980 - Ricardo Oliveira, Brezilyalı futbolcu

1983 - Dani Alves, Brezilyalı eski millî futbolcu

1983 - Doron Perkins, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1983 - Gabourey Sidibe, Amerikalı oyuncu

1984 - Juan Pablo Carrizo, Arjantinli millî futbolcu

1985 - Chris Paul, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1986 - Goran Dragić, Sloven basketbolcu

1987 - Dries Mertens, Belçikalı eski millî futbolcu

1987 - Meek Mill, Amerikalı rapçi

1988 - Ryan Anderson, Amerikalı basketbolcu

1988 - Dakota Kai, Yeni Zelandalı profesyonel güreşçi

1992 - Byun Baek-hyun, Güney Koreli şarkıcı ve Exo müzik grubu üyesi

1992 - Jonas Valančiūnas, Litvan profesyonel basketbolcu

1992 - Nilay Aydoğan, Türk basketbolcu (ö. 2023)

1993 - Kim Dasom, Güney Koreli şarkıcı, Sistar grubunun üyesi ve oyuncu

1993 - Gustavo Gómez, Paraguaylı futbolcu

1994 - Mateo Kovačić, Hırvat millî futbolcu

2002 - Cole Palmer, İngiliz millî futbolcu

2019 - Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın oğlu, II. Elizabeth'in torunu

ÖLÜMLER

680 - Muaviye, Halife ve Emevi Hanedanının kurucusu (d. 602)

1709 - II. Alvise Mocenigo, Venedik Cumhuriyeti dükü (d. 1628)

1859 - Alexander von Humboldt, Prusyalı doğa bilimci ve kâşif (d. 1769)

1862 - Henry David Thoreau, Amerikalı yazar (d. 1817)

1862 - Pedro Gual Escandón, Venezuelalı avukat, politikacı ve diplomat (d. 1783)

1877 - Johan Ludvig Runeberg, Finlandiyalı şair (d. 1804)

1889 - Heinrich Gustav Reichenbach, Alman orkidolog (d. 1823)

1910 - VII. Edward, Büyük Britanya Kralı (d. 1841)

1932 - Paul Doumer, Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1857)

1933 - Li Ching-Yuen, Çinli herbalist, savaş sanatçısı ve stratejist (d. 1677/1736)

1947 - Cafer Sayılır, Türk siyasetçi (d. 1888)

1951 - Henri Carton de Wiart, Belçika'nın 23'üncü Başbakanı (d. 1869)

1952 - Maria Montessori, İtalyan eğitimci (d. 1870)

1955 - Hüseyin Saadettin Arel, Türk besteci (d. 1880)

1963 - Theodore von Kármán, Macar fizikçi (d. 1881)

1970 - Feyhaman Duran, Türk ressam ve hattat (İbrahim Çallı kuşağı ressamlarından) (d. 1886)

1972 - Deniz Gezmiş, Türk Marksist-Leninist militan ve öğrenci lideri (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusunun kurucularından), (İdam) (d. 1947)

1972 - Fulbert Youlou, Kongolu siyasetçi (d. 1917)

1972 - Hüseyin İnan, Türk Marksist-Leninist militan ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından (İdam) (d. 1949)

1972 - Yusuf Aslan, Türk Marksist-Leninist militan ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından (İdam) (d. 1947)

1980 - Lola Cornero, Hollandalı film oyuncusu (d. 1892)

1992 - Marlene Dietrich, Alman asıllı Amerikalı aktris (d. 1901)

2002 - Fayina Petryakova, Lviv Sanat Akademisi'nde etnoğrafya alanında profesör olan akademisyen (d. 1931)

2006 - Erdal Öz, Türk yazar ve yayıncı (Can Yayınları'nın kurucusu) (d. 1935)

2007 - Nükhet Ruacan, Türk caz sanatçısı (d. 1951)

2009 - Sima Eyvazova, Azerbaycanlı diplomat (d. 1933)

2012 - Lubna Agha, Pakistanlı/Amerikalı sanatçı (d. 1949)

2012 - Fehd el-Kuso, Yemenli İslamcı (d. 1974)

2012 - Yale Summers, Amerikalı oyuncu (d. 1933)

2013 - Giulio Andreotti, İtalyan Hristiyan Demokrat siyasetçi (1972-1992 arasında pek çok kez İtalya Başbakanı) (d. 1919)

2014 - Jimmy Ellis, Amerikalı ağır sıklet boksör (d. 1940)

2015 - Errol Brown, Britanya asıllı Jamaikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1943)

2016 - Hannes Bauer, Alman caz müzisyeni ve tromboncu (d. 1954)

2016 - Patrick Ekeng, Kamerunlu millî futbolcu (d. 1990)

2016 - Margot Honecker, 1963-1989 yılları arasında Doğu Almanya Eğitim Bakanı (d. 1927)

2017 - Steven Holcomb, Amerikalı kızakçı (d. 1980)

2017 - Val Jellay, Avustralyalı karakter oyuncusu, şarkıcı, dansçı ve yazar (d. 1927)

2018 - Jack Chamangwana, Malavili millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1957)

2018 - Paolo Ferrari, İtalyan oyuncu (d. 1929)

2019 - Pekka Airaksinen, Fin elektronik, caz müzisyeni ve besteci (d. 1945)

2019 - Max Azria, Tunuslu-Amerikalı moda tasarımcısı (d. 1949)

2019 - Anur Abu Bakar, Malezyalı futbolcu ve antrenör (d. 1971)

2019 - Gjermund Eggen, Norveçli eski kayakçı (d. 1941)

2019 - John Lukacs, Macar asıllı Amerikalı tarihçi (d. 1924)

2019 - Celil Oker, Türk polisiye roman yazarı (d. 1952)

2020 - Chrystelle Trump Bond, Amerikalı dansçı, koreograf, sanat tarihçisi ve yazar (d. 1938)

2020 - Dmitri Bosov, Rus sanayici ve iş insanı (d. 1968)

2020 - Brian Howe, İngiliz rock şarkıcısı, gitarist ve söz yazarı (d. 1953)

2020 - Nahum Rabinovitch, Kanada doğumlu İsrailli Ortodoks haham (d. 1928)

2020 - Jacques Reymond, İsviçreli kayak antrenörü (d. 1950)

2021 - Kentaro Miura Japon Mangaka (d. 1966)

2025 - André Berland, Fransız tarihçi, yazar ve eğitimci (ö. 1940)

2025 - Barbara McIntire, Amerikalı golfçü (d. 1935)