Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV’de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘KONU CİDDİYETLE ARAŞTIRILSAYDI DAHA FARKLI OLABİLİRDİ’

Ağıralioğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin, “Bu konu ciddiyetle araştırılsaydı daha farklı olabilirdi. Zamanında ciddi soruşturmalara konu olabilseydi belki sonuca yürünebilirdi. Çünkü takip mekanizmaları arama kurtarma noktasının 30 km eksen kaydırılarak yapılması, telefonla 40 dakika konuşmuş bir gazetecinin varlığına rağmen yer ve koordinatlarının bulunamaması… Sonra helikopterden hafıza cihazını söken birinin görüntüleri, askeri personel yakalanmış, görüntüler kamuoyuna düşmüş.Helikopterin hafıza cihazını sökerken görüntüler var. O görüntülere sebep olan adamlar da mahkemeye çıkıyor ve mahkemede soruluyor onlara: “Bunu niçin söktünüz?” “Hatıra olsun diye söktük” diyorlar. Sonra “Hatıra olsun diye söktüğünüzü kabul ettik” diyorlar. “Peki nerede?” “Kaybettik” diyorlar. Şimdi bu kadar sululuğun mahkeme salonlarına taşındığı bir yerde insan ciddiyet arıyor. Yani helikopterin hafıza cihazını “Söktüm, hatıra olsun diye söktüm. Nerede? Kaybettim” diyebilmeye cüret bulabilen bu gevşekliğin soruşturmanın selametini çok etkilediğini düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

‘ARAMA KURTARMADA SUİKAST VAR’

“Hiçbir şey gizli kalmaz, ortaya çıkar diye çok ümidim var” diyen Ağıralioğlu, “Arama kurtarmada suikast var. Delil karartma suikasti var. Eksen kaydırma suikasti var. Arama kurtarmadaki suikast ortaya çıksa eğer vefattaki suikast da ortaya çıkabilir bence. Çünkü orada bir karartma var, eksen kayması var. Oradaki sululuk, gevşeklik var. Orada böyle bir pervasızlık ve meydan okuma var. “Söktük. Mahkemede böyle diyorsun. Söktük, nerede kaybettik” diyebildiğinize göre bu meydan okumanın arkasındaki neyse o ortaya çıkabilse belki başka şeyler de ortaya çıkabilirdi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘AKP’YE DÜŞMANA BAKAR GİBİ BAKMIYORUM’

AKP ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, "Ak Parti'ye düşmana bakar gibi bakmıyorum; bir aynaya bakar gibi bakıyorum, çünkü 24 yıllık bir iktidar, neyi nasıl yapmamız gerektiğinin bir turnusol imkânı verdi bize. Neyi yaparsak iyi oluyor, neyi yaparsak kötü oluyor; bunları görebiliyoruz” dedi.

ANAHTAR PARTİ’NİN OY ORANLARI

Anahtar Parti’nin oy oranı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, “Birinci yılı %5’in üstünde geçiririz diyordum. Sonra cam tavanımız 5’ti. Bunu kırarız diyordum. Şimdi arkadaşlarım şahittir. 10-14 ay, 15 aydır böyle diyorum. %7 normal bizim oyun kurucu olacağımız oydu. %7’den sonra Türk siyasetinde yeni bir yolun mümkün olduğunu anlatabilme, sahayı domine edebilme, sahayı Türk milletine, Türk seçmenine yeni bir yol da vardır. Başka bir türlü de mümkündür diyebilme ve bunu kurgulayabilme fırsatı olacaktır diyorum. Oraya doğru gidiyor. Parti yükseliyor. Partinin o çeşitliliğine bakıyorum. Kıymetli partinin her kesime dokunabilme hassasiyeti var. Kıymetli partinin her kesimden oy isteyebilme, herkesin kapısını, gönlünü çalabilme iddiası var. Vatanına, milletine bağlı herkesle yürümek. Aidiyetinle, mezhebinle, meşrebinle demeden Türk milletine mensup herkesi kendi ailesinden sayabilmek. Türkiye’ye kaliteli bir yönetim sunabilmek.Yani siyasetin vazifesi olmayan işlere heves etmişliğinden yorulduğumuzu, parmak sallayan siyasetin, kızan siyasetin, ayıran ve bağıran siyasetin yerine dinleyebilen, sarıp sarmalayabilen siyasetin memleketin önümüzdeki dönem güçlü alternatifi olacağına inancım var. Onu bulduğuma inanıyorum” dedi.