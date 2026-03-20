Fenerbahçe'yi eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest evinde 1-0 yenildiği Midtjylland'ı Danimarka'da penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi.

DANİMARKA'DA TURDA SENARYO ÇABUK DEĞİŞTİ

MCH Arena'da oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 40. dakikada Nicolas Dominguez'in golüyle önde kapatan Nottinham Forest Ryan Yates'in 52'de attığı golle ikinci yarının başında turun kapısını araladı.

Skor dezavantajını 52 dakikada tersine çeviren Nottingham Forest buna rağmen Martin Erlic'in 69'uncu dakikada ağları havalandırmasına engel olamayarak tur için üstünlüğünü koruyamadı.

NOTTINGHAM FOREST PENALTILARDA ŞANS TANIMADI

Karşılaşmada 90 dakika 2-1 sona ererken uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

İngiliz ekibi penaltılar atışlarında rakibine şans tanımadı ve 3-0'lık net bir skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

ARAL ŞİMŞİR PENALTI KAÇIRDI: 'FUTBOL BAZEN BÖYLEDİR'

Mücadelede ikinci yarıda oyuna dahil olan ve penaltı atışlarında ikinci penaltıdan yararlanamayan milli oyuncu Aral Şimşir ise maç sonu hayal kırıklığını dile getirse de pozitif bir demeç verdi.

Aral Şimşir şunları söyledi:

"Elbette hayal kırıklığına uğradım ama bu sefer olumluya bakmayı tercih ediyorum. Harika bir Avrupa Ligi geçirdik. Elbette şu an canımız acıyor ama iyi tarafı şu ki; pazar günü bir derbi maçımız var. Bu da inanılmaz derecede önemli. Futbol bazen böyledir.. Bu yüzden bunu kabullenip pazar günü düzeltmemiz gerekiyor."