OLAYLAR

1602 - Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.

1792 - Fransa Millî Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı.

1815 - Napolyon, Elbe adasından kaçışının ardından, 140.000 kişilik düzenli ordu ve 200.000 kişilik gönüllü güçler eşliğinde Paris'e girdi.

1852 - ABD'de Harriet Beecher Stowe'un ünlü kölelik karşıtı romanı, Tom Amca'nın Kulübesi ilk kez yayımlandı.

1861 - Arjantin'in Mendoza şehri, şiddetli bir depremle büyük hasar gördü.

1899 - Sing Sing Hapishanesi'nde Martha M. Place, elektrikli sandalyede idam edilen ilk kadın oldu.

1913 - Çin Milliyetçi Partisi'nin (Kuomintang) kurucusu Sung Çiao-jen, bir suikast girişiminde yaralandı ve 2 gün sonra öldü.

1916 - Albert Einstein, görecelik kuramını yayınladı.

1922 - ABD'nin ilk uçak gemisi USS Langley hizmete girdi.

1933 - Dönemin Münih Polis Şefi olan Heinrich Himmler, Naziler'in ilk toplama kampı, Dachau Toplama Kampı'nın kurulmasını emretti ve Theodor Eicke'yi de Kamp Komutanı olarak atadı.

1942 - Naziler, Polonya'nın Zgierz kentinde 100 Polonyalıyı bir çalışma kampından alıp öldürdüler.

1942 - Alman Schutzstaffel Birlikleri, batı Ukrayna'nın Rohatin kentinde 600'ü çocuk, 3000 Yahudiyi bir gün içinde öldürdüler.

1945 - Adana - Ceyhan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem; 29 can aldı, 328 ev yıkıldı.

1956 - Tunus, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.

1969 - John Lennon ile Yoko Ono evlendi.

1981 - Arjantin'in eski Başkanı Isabel Peron, rüşvet suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1986 - Jacques Chirac, Fransa Başbakanı oldu.

1987 - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, (FDA) AIDS tedavisinde kullanılan AZT (azidothymidine) adlı ilaca onay verdi. Retrovir adıyla piyasaya verilen ilaç, onaylanmış ilk AIDS ilacı oldu.

1990 - Ferdinand Marcos'nun dul eşi İmelda Marcos; rüşvet, zimmetine para geçirme ve şantaj suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

1995 - Tokyo metrosuna düzenlenen sarin gazı saldırısında 12 kişi öldü, 1300 kişi yaralandı.

1996 - İngiltere'de Hükûmet, deli dana (Mad Cow Disease - MCD) hastalığının insanlara da bulaştığını açıkladı.

1997 - Robert Koçaryan, Ermenistan Başbakanı oldu.

1997 - Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi, 106. dönem toplantısı yapıldı.

2003 - Irak Savaşı: ABD, Irak'ı istila etmeye başladı. Bağdad hava bombardıman saldırısına uğradı (Şok ve Dehşet Harekâtı).

2005 - Japonya'nın Fukuoka şehrinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 1 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

2015 - Tam güneş tutulması gerçekleşti. Tam tutulma, Norveç'in kuzeybatısından, İzlanda'nın güneyinden ve Svalbard'tan gözlemlenebildi.

DOĞUMLAR

MÖ 43 - Ovidius, Romalı şair (ö. 17)

1606 - Georg von Derfflinger, Brandenburg-Prusya ordusu feldmareşali (ö. 1695)

1612 - Anne Bradstreet, İngiliz-Amerikalı feminist şair (Amerikan kolonilerindeki ilk kadın şair) (ö. 1672)

1725 - I. Abdülhamid, Osmanlı'nın 27. Padişahı (ö. 1789)

1737 - I. Rama, Tayland kralı (ö. 1809)

1765 - Karl Daub, Alman filozof (ö. 1836)

1770 - Friedrich Hölderlin, Alman şair (ö. 1843)

1780 - José Joaquín de Olmedo, Ekvador devlet başkanı, avukat, politikacı ve yazar (ö. 1847)

1794 - René Primevère Lesson, Fransız cerrah, doğa bilimci, ornitolog ve herpetolog (ö. 1849)

1809 - Johann Philipp Becker, Alman devrimci (ö. 1886)

1811 - II. Napolyon, Fransa İmparatoru (ö. 1832)

1823 - Nâsıf Maluf, Lübnanlı sözlükbilimci (ö. 1865)

1828 - Henrik Ibsen, Norveçli yazar (ö. 1906)

1828 - Friedrich Karl, Prusya prensi (ö. 1885)

1840 - Franz Mertens, Polonyalı matematikçi (ö. 1927)

1851 - İsmail Gaspıralı, Kırım Tatarı gazeteci (ö. 1914)

1856 - Frederick Winslow Taylor, Amerikalı mühendis (ö. 1915)

1865 - Jeanne d'Alcy, Fransız film oyuncusu (ö. 1956)

1870 - Paul von Lettow-Vorbeck, Alman general (ö. 1964)

1879 - Hüseyngulu Sarabski, Azeri operacı, oyuncu, yönetmen (ö. 1945)

1882 - René Coty, Fransa'da Dördüncü Cumhuriyet'in son cumhurbaşkanı (ö. 1962)

1884 - Philipp Frank, Avusturyalı fizikçi, matematikçi ve akademisyen (ö. 1966)

1887 - Hovsep Orbeli, Sovyet şarkiyatçı ve akademisyen (ö. 1961)

1891 - Edmund Goulding, İngiliz film yönetmeni, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni (ö. 1959)

1892 - Ludwig Crüwell, Alman general (ö. 1958)

1894 - Hans Langsdorff, Alman deniz subayı (ö. 1939)

1899 - Cafer Cabbarlı, Azeri şair, yazar, senaryo yazarı ve yönetmen (ö. 1934)

1904 - Jerzy Block, Polonyalı aktör ve yönetmen (ö. 1996)

1904 - Burrhus Frederic Skinner, Amerikalı ruhbilimci, yazar, mucit, sosyal reform savunucusu ve şair (ö. 1990)

1908 - Michael Redgrave, İngiliz oyuncu, yönetmen ve yazar (ö. 1985)

1911 - Alfonso García Robles, Meksikalı diplomat (ö. 1991)

1914 - Wendell Corey, Amerikalı oyuncu ve politikacı (ö. 1968)

1915 - Rudolf Kirchschläger, Avusturyalı diplomat (ö. 2000)

1915 - Sister Rosetta Tharpe, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist ve şarkıcı (ö. 1973)

1916 - Pierre Messmer, Fransız siyasetçi (ö. 2007)

1917 - Vera Lynn, İngiliz şarkıcı ve aktris (ö. 2020)

1918 - Bernd Alois Zimmermann, Alman modern batı müziği ve opera bestecisi ve muzik öğretmeni (ö. 1970)

1919 - Gerhard Barkhorn, Nazi Almanyasının Luftwaffe as pilotu (ö. 1983)

1922 - Suphi Konak, Türk siyasetçi (ö. 1964)

1922 - Carl Reiner, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2020)

1926 - Marge Calhoun, Amerikalı sörfçü (ö. 2017)

1927 - John Joubert, Güney Afrika doğumlu İngiliz besteci (ö. 2019)

1929 - Germán Robles, İspanya-Meksikalı aktör (ö. 2015)

1932 - Ryszard Kotys, Polonyalı aktör (ö. 2021)

1935 - Bettye Washington Greene, Amerikalı endüstriyel araştırma kimyacısı (ö. 1995)

1937 - Lois Lowry, Amerikalı yazar

1939 - Brian Mulroney, Kanadalı siyasetçi

1940 - Paul Neville, Avustralyalı politikacı (ö. 2019)

1943 - Cevdet Selvi, Türk siyasetçi

1944 - Erwin Neher, Alman biyolog

1945 - Pat Riley, Amerikalı basketbol oyuncusu

1948 - Bobby Orr, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu

1948 - Nikos Papazoğlu, Yunan şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve albüm yapımcısı (ö. 2011)

1948 - Henny Eman, Arubalı siyasetçi (ö. 2025)

1950 - William Hurt, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2022)

1951 - Lena Smedsaas, İsveçli gazeteci ve yazar (ö. 2014)

1952 - Sadettin Teksoy, Türk sunucu, gazeteci ve program yapımcısı

1953 - Aliosman İmamov, Türk asıllı Bulgar siyasetçi ve akademisyen (ö. 2025)

1953 - Sait Genay, Türk oyuncu

1955 - Zerrin Güngör, Türk hukukçu ve Danıştay Başkanı

1956 - Ayşenil Şamlıoğlu, Türk oyuncu, yönetmen ve yazar

1956 - Catherine Ashton, İngiliz politikacı

1957 - Elizabeth Bourgine, Fransız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1957 - Oğuz Haksever, Türk haber sunucusu, muhabir ve editör

1957 - Spike Lee, Amerikalı yönetmen, prodüktör, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi

1958 - Holly Hunter, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1961 - Maja Maranow, Alman oyuncu (ö. 2016)

1961 - Mustafa Karataş, Türk akademisyen ve hadis bilgini

1963 - David Thewlis, İngiliz oyuncu

1964 - Natacha Atlas, Mısırlı müzisyen

1967 - Bajram Begaj, Arnavut siyasetçi ve Arnavutluk cumhurbaşkanı

1968 - Paul Merson, İngiliz millî futbolcu ve teknik direktör

1970 - Michael Rapaport, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve komedyen

1971 - Touré, Amerikalı yazar, müzik muhabiri, eleştirmen ve sunucu

1972 - Alex Kapranos, İngiliz bir müzisyen

1974 - Carsten Ramelow, Alman millî futbolcu

1976 - Chester Bennington, Amerikalı rock solisti (ö. 2017)

1978 - Kevin Betsy, İngiliz kökenli Seyşelli millî futbolcu

1979 - Freema Agyeman, Gana kökenli İngiliz oyuncu

1980 - Jamal Crawford, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1980 - Robertas Javtokas, Litvan eski basketbolcudur

1982 - Fatma Kaplan Hürriyet, Türk siyasetçi

1982 - Tomasz Kuszczak, Polonyalı profesyonel kaleci

1983 - Selin Demiratar, Türk oyuncu

1983 - Jenni Vartiainen, Fin şarkıcı

1984 - Christy Carlson Romano, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1984 - Fernando Torres, İspanyol futbolcu

1985 - Morgan Amalfitano, Fransız eski futbolcu

1985 - Nicolas Lombaerts, Belçikalı eski futbolcu

1986 - Ruby Rose, Avustralyalı oyuncu, model ve VJ

1986 - Román Torres, Panamalı millî futbolcu

1987 - Jô, Brezilyalı futbolcu

1987 - Pedro Ken, Brezilyalı futbolcu

1989 - Xavier Dolan, Kanadalı aktör ve film yapımcısı

1990 - Marcos Rojo, Arjantinli millî futbolcu

1991 - Mattia Destro, İtalyan futbolcu

1992 - Tonia Tisdell, Liberyalı futbolcu

1993 - Sloane Stephens, Amerikalı tenisçi

1993 - Ege Kökenli, Türk oyuncu

1995 - Kei, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

2000 - Hyunjin, Güney koreli şarkıcı

ÖLÜMLER

1181 - Taira no Kiyomori, Heian döneminin sonunda Japonya'da bir askeri lider (d. 1118)

1191 - III. Clemens, 19 Aralık 1187'den ölümüne kadar papalık yaptı (d. 1130)

1239 - Hermann von Salza, Alman Haçlıları'nın kurduğu Töton Şövalyeleri adlı askeri tarikatın başkanı (1210-1239) (d. 1170)

1390 - III. Aleksios, Trabzon imparatoru (d. 1338)

1413 - IV. Henry veya Henry Bolingbroke, 1399-1413 yılları arasındaki İngiltere ve İrlanda kralı (d. 1367)

1568 - Albrecht, Töton Şövalyeleri'nin büyük üstadı ve Prusya'nın ilk hükümdarı (d. 1490)

1619 - Matthias, 1611-1617 Bohemya Kralı olarak hükmetti (d. 1557)

1673 - Augustyn Kordecki, Leh din adamı (d. 1603)

1816 - I. Maria, 1777-1816 yılları arasında Portekiz'in 1815-1816 yılları arasında Brezilya'nın Kraliçeliğini yapmış hükümdar (d. 1734)

1851 - Ali Paşa Rıdvanbegoviç, Hersekli siyasetçi (d. 1783)

1878 - Julius Robert von Mayer, Alman fizikçi (d. 1814)

1894 - Lajos Kossuth, Macar siyasetçi (d. 1802)

1897 - Apollon Maykov, Rus şair (d. 1821)

1898 - İvan Şişkin, Rus manzara (peyzaj) ressamı, gravürcü ve teknik çizimci (d. 1832)

1924 - Fernand Cormon, Fransız ressam (d. 1845)

1925 - George Curzon, İngiliz devlet adamı (d. 1859)

1929 - Ferdinand Foch, Fransız asker (d. 1851)

1930 - Hoca Ali Rıza, Türk ressam (d. 1858)

1931 - Hermann Müller, Alman devlet adamı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri (d. 1876)

1934 - Waldeck ve Pyrmont Prensesi Emma, Hollanda Kraliçesi ve Lüksemburg Büyük Düşesi (d. 1858)

1935 - Jón Þorláksson, İzlanda eski Başbakanı (d. 1877)

1941 - Oskar Baum, Çek müzik eğitimcisi ve yazarı (d. 1883)

1947 - Victor Goldschmidt, Norveçli mineralog (d. 1888)

1954 - Mehmet Emin Kalmuk, Türk hendese (Geometri) muallimi ve telgraf ve telefon müderrisi (d. 1869)

1962 - C. Wright Mills, Amerikalı sosyolog (d. 1916)

1962 - Hüsrev Gerede, Türk asker ve politikacı (d. 1884)

1971 - Falih Rıfkı Atay, Türk gazeteci ve yazar (d. 1894)

1972 - Marilyn Maxwell, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1921)

1984 - Kerime Nadir, Türk romancı (d. 1917)

1990 - Lev Yaşin, Sovyet futbolcu (d. 1929)

1993 - Polykarp Kusch, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1911)

1998 - George Howard, Amerikalı müzisyen (d. 1956)

2004 - Juliana, 1948'den 1980'deki feragatına kadar Hollanda kraliçesi (d. 1909)

2007 - Taha Yasin Ramazan, Iraklı siyasetçi (d. 1938)

2009 - Abdüllatif Filali, Faslı siyasetçi ve diplomat (d. 1928)

2013 - Zillur Rahman, eski Bangladeş devlet başkanı ve Avami üst düzey Başkanlık heyeti üyesi (d. 1929)

2014 - Hilderaldo Bellini, Brezilyalı futbolcu (d. 1930)

2015 - Malcolm Fraser, Avustralyalı liberal politikacı ve eski başbakan (d. 1930)

2016 - Anker Jørgensen, Danimarkalı siyasetçi (d. 1922)

2017 - David Rockefeller, Amerikalı bankacı (d. 1915)

2018 - Dilbar Abdurahmanonova, Sovyet-Özbek kemancı ve orkestra şefi (d. 1936)

2018 - Peter G. Peterson, Amerikalı bankacı (d. 1926)

2019 - Randy Jackson, Amerikalı beyzbol oyuncusu (d. 1926)

2019 - Warnock Baronesi Mary Warnock, İngiliz filozof, yazar ve eğitimci (d. 1924)

2020 - Cengiz Bektaş, Türk mimar (d. 1934)

2020 - Amadeo Carrizo, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1926)

2020 - Carlos Falcó, İspanyol aristokrat soylu, yazar ve şarap üreticisi (d. 1937)

2020 - Muhterem Nur, Türk sinema ve ses sanatçısı (d. 1932)

2020 - Marino Quaresimin, İtalyan siyasetçi (d. 1937)

2020 - Kenny Rogers, Amerikalı country ve country pop şarkıcısı, müzik yazarı ve aktör (d. 1938)

2020 - Levent Ünsal, Türk oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı (d. 1932)

2021 - Taryn Fiebig, Avustralyalı soprano ses tonunda opera ve sahne sanatçısı (d. 1972)

2021 - Anton Font, İspanyol pandomim sanatçısı, tiyatro oyuncusu ve eğitimci (d. 1932)

2021 - Milan Hurtala, Slovak kürekçi (d. 1946)

2021 - Rito Jiménez, Venezuelalı siyasetçi (d. 1951)

2021 - Vladimir Kirsanov, Sovyet-Rus koreograf ve dansçı (d. 1947)

2021 - Peter Lorimer, İskoç eski futbolcudur (d. 1946)

2021 - Richard Mendani, Papua Yeni Gineli politikacı (d. 1967)

2021 - François Nicoullaud, Fransız diplomat (d. 1940)

2021 - Dan Sartain, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1981)

2022 - Adriana Hoffmann, Şilili botanikçi, çevreci ve yazar (d. 1940)

2022 - Zeki Fatin Abdül Vahab, Mısırlı aktör ve film yönetmeni (d. 1961)

2022 - Reine Wisell, İsveçli otomobil yarışçısı (d. 1941)

2023 - Syabda Perkasa Belawa, Endonezyalı badminton oyuncusu (d. 2001)

2023 - Bryn Hargreaves, İngiliz profesyonel ragbi birliği oyuncusu (d. 1985)

2023 - Anita Thallaug, Norveçli şarkıcı (d. 1938)

2025 - Osman Sınav, Türk yapımcı, yönetmen ve senarist (d. 1956)

2025 - Eddie Jordan, İrlandalı iş insanı, televizyon kişiliği ve eski motor sporları takımı sahibi (d. 1948)

2025 - Filiz Küçüktepe, Türk oyuncu (d. 1949)

2025 - Afdera Franchetti, İtalyan baronesti (d. 1931)