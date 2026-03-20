ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran’a yönelik operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Hiçbir yere asker göndermeyeceğim” diyen Trump, böyle bir planı olsa bunu açıklamayacağını da ifade etti. ABD’nin sahadaki askeri varlığına ilişkin net mesaj veren Trump, operasyonların mevcut strateji çerçevesinde sürdüğünü belirtti.



İRAN VE PETROL MESAJI

İran’ın dünya ve Orta Doğu için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunan Trump, yapılan operasyonların ardından petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerinin de değiştiğini dile getirdi. Fiyatların daha fazla yükseleceğini düşündüğünü belirten Trump, gelişmelerin ekonomik etkilerine dikkat çekti.

Trump, İran’ın askeri kapasitesine yönelik sert ifadeler kullanarak, “İsteseydik her şeyi çok kısa sürede bitirebilirdik ancak temkinli davranıyoruz” dedi.

NATO VE MÜTTEFİKLERE ELEŞTİRİ

Hürmüz Boğazı’nın güvenliği üzerinden NATO’ya da yüklenen Trump, ABD’nin bölgeyi korumasına rağmen yeterli destek görmediğini savundu. “NATO, boğazı savunmamıza yardım etmek istemiyor” diyen Trump, müttefiklerin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Japonya’dan İran konusunda daha aktif rol beklediğini dile getiren Trump, ABD’nin Japonya ile askeri ilişkilerine de vurgu yaptı.



PEARL HARBOR ŞAKASI TARTIŞMA YARATTI

Trump’ın basın toplantısında yaptığı bir espri de dikkat çekti. Japonya’nın Pearl Harbor saldırısına atıfta bulunan Trump’ın sözleri, Japonya Başbakanı Takaichi tarafından rahatsızlıkla karşılandı.