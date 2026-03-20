İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, gübre fiyatları üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diyarbakır ve Balıkesir’deki ziraat odası temsilcileriyle görüştüğünü belirten Çömez, tarım sektörünün ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Savaşın başladığı günden bu yana gübre fiyatlarında artış yaşandığını ifade eden Çömez, “Üre gübresine yüzde 12, amonyum sülfat ve amonyum nitrat gübrelerine yüzde 15, DAP gübresine de yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı” dedi.

“ESKİ FİYATLI ÜRÜNE ZAM YAPILIYOR” İDDİASI

Son iki haftada yapılan zamların gerekçesini sorgulayan Çömez, söz konusu artışların maliyetle açıklanamayacağını savundu. Çömez, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Pancar Kooperatiflerinin depolarındaki gübrelerin yılbaşından önce alındığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu gübrelerin tamamı yılbaşından önce alındı, depolandı. Eski fiyatla alınmış ürünlere savaş bahanesiyle yüzde 15-20’lere varan zam yapılıyor. Bu kabul edilemez.”

Kooperatiflerin çiftçinin ortağı olduğuna dikkat çeken Çömez, bu kurumların yüksek fiyat politikası uyguladığını ileri sürdü. “Çiftçi bu kooperatiflere üye olmak için para ödüyor. Buna rağmen bugün karneyle gübre veriliyor ve fiyatlar artırılıyor” diyen Çömez, uygulamaları sert sözlerle eleştirdi.



“BU GİDİŞLE GIDA KRİZİ KAÇINILMAZ”

Çömez, özellikle ekim döneminde yapılan zamların üretimi doğrudan etkileyeceğini belirterek Diyarbakır ve Balıkesir’den örnekler verdi. Diyarbakır’da mısır ve pamuk, Balıkesir’de ise buğday, arpa ve kanola için gübre ihtiyacının kritik dönemde olduğunu ifade eden Çömez, “Tam ihtiyaç anında yapılan bu zamlar üreticiye büyük zarar verir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunan Çömez, geçmişte stokçuluk yapanlara yönelik sert açıklamaları hatırlatarak, benzer bir durumun gübrede yaşandığını iddia etti.

“Bu anlayış devam ederse gıda krizi kaçınılmaz olur” uyarısında bulunan Çömez, gübre fiyatlarındaki artışın önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunu daha da yükselteceğini savundu.