UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor.

Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan maçın hakemi ise Stegemann.

Turun ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup olmuştu.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Pep, Lopez, Ciss, Isi, De Frutos, Garcia, Alemao.

Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Yunus Emre, Tomasson, Mendes, Celil, Makoumbou, Holse, Cherif, Mouandilmadji.

RAYO VALLECANO 0-0 SAMSUNSPOR (CANLI ANLATIM)

Stegemann'ın düdüğüyle zorlu maça Vallecano başladı.

HOLSE DENEDİ! TOP KALECİDE KALDI

3' Samsunspor'un atağında topla buluşan Holse ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti; top kalecide kaldı.

SAVUNMA TOPU UZAKLAŞTIRDI

7' Sağ kanatta topla buluşan Mendes, ceza sahası içine orta yaptı; Vallecano savunması topu karşıladı.

OKAN MUAZZAM ÇIKARDI

9' Vallecano'nun hızlı çıkışında sağ kanatta topla buluşan De Frutos, şık çalımlarla ceza sahası içine girdi ve şutunu attı; Okan Kocuk muazzam kurtarışla topu kornere çeldi.

MOUANDILMADJI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

13' Samsunspor’un organize gelişen atağında Cherif’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, tek vuruşla şutunu attı ancak top dışarı çıktı.

OKAN'DAN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

17' Vallecano’da Ciss’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan De Frutos, ceza sahasına girerek şutunu çekti; Okan Kocuk kritik bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

CELİL ORTALADI! MOUANDILMADJI'NİN KAFASINDA TOP DIŞARI ÇIKTI

25' Samsunspor sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Celik Yüksel, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı; Mouandilmadji'nin kafasında top dışarı çıktı.

SAVUNMA TOPU UZAKLAŞTIRDI

29' Celil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Vallecano savunması topu uzaklaştırdı.

TEKNİK EKİBE SARI KART ÇIKTI

36' Samsunspor'da Teknik Direktör Fink'in yardımcısı Kontic'e itirazlarından dolayı sarı kart çıktı.

TOP DIŞARI ÇIKTI

42' Vallecano'nun kalabalık geldiği atakta yapılan ortayı savunmamız karşıladı. Devamında ceza sahası dışından Lopez şutunu attı ve top üstten dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: RAYO VALLECANO 0-0 SAMSUNSPOR

Hakemin düdüğüyle 2. yarıya temsilcimiz başladı.

MENDES ARAYA GİRDİ

50' Vallecano'nun sol kanattan geliştirdiği atakta Pep ortasını yaptı ancak temsilcimizde Mendes araya girdi ve top taca çıktı.

VALLECANO TEHLİKELİ GELDİ

54' Vallecano'nun sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde buluşan Isi, yakın mesafeden şutunu attı; top yan ağlarda kaldı.

VAN DRONGELEN'DEN KRİTİK MÜDAHALE

56' Sol kanattan gelişen Vallecano atağında Alemao ceza sahası içine doğru yerden ortasını yaptı; Van Drongelen araya girerek topun De Frutos'a gelmesini önledi.