Anahtar Patisi lideri Ağıralioğlu, iktidarın yönetim anlayışını eleştirirken, siyasi rekabetin kişisel değil ilkesel olması gerektiğini savundu. Yaş vurgusu üzerinden iktidara göndermede bulunan Ağıralioğlu, “Allah sağlık ve sıhhat versin. Yaşlı olmaları benim için bir zorluk. Onlarla güreş tutulmuyor ama er meydanı kuruluyor” ifadelerini kullandı.

“DIŞ OPERASYONLARA KARŞI YANLARINDAYIZ”

Ağıralioğlu, iktidara yönelik eleştirilerinin dış müdahalelere kapı aralamadığına dikkat çekerek, “Sizi ele güne ezdirmeyeceğiz, dış operasyonlarla örselenmenize müsaade etmeyeceğiz” dedi. Mücadelenin Türkiye’nin iç dinamikleriyle ve demokratik zeminde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“KAYBEDENİ OLMAYAN BİR MÜCADELE”

Konuşmasında iktidar değişimi ihtimaline de değinen Ağıralioğlu, sert ama dikkat çeken bir çağrıda bulundu. “Yenilirseniz, şerefle ve izzetle kardeşlerinize yenilin” diyen Ağıralioğlu, bu sürecin bir hesaplaşma değil, nöbet değişimi olduğunu savundu.

Ağıralioğlu, “Bu bir kaybedeni olmayan mücadeledir. Kazanırsanız kendinizi galip sayarsınız; kaybederseniz vatanı, bayrağı, toprağı, dini ve imanı bilen bir kadroya nöbet devretmiş olursunuz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.