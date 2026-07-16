Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, DEM Parti'nin mitinglerine tepki gösterdi. "Terörle mücadelede kararlılık demeçleriniz bizde karşılık bulmamaya başladı" diyen Ağıralioğlu, "Teröristler ülkenizde miting yapıyor" dedi.

Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle:

Öcalan'la yol yürüyüp, teröre entegrasyon masallarıyla alan açıp, teröristlerin, Mısır Çarşısı'nı bombalayan katillerin miting yaptığı ülkede, terörle mücadelede kararlılık demeçlerinizin bizde bir karşılığı olmamaya başladı, haberiniz olsun. Mısır Çarşısı'nı bombalayan, o kadar insanımızı orada katleden alçaklar; yönettiğiniz ülkede miting yapıyorlar. Miting yapıyorlar. Teröristler ülkenizde miting yapıyorlar ve miting meydanlarında özür bile dilemiyorlar. Miting kalabalıklarına yaslanıp diyorlar ki size: 'Bu kalabalıkların içinde pişman olan kimse görüyor musunuz?' Size diyorlar hükümet: 'Biz yenildik mi?' diyorlar. Toplanıp bölücülük propagandası yaptıkları organizasyonlarda kalabalıklara seslenip diyorlar ki: 'Biz pişman niye olalım ki? Biz mağlup muyuz ki? Biz yenildik mi ki?' Ben de size soruyorum kıymetli hükümetimiz. Dünya liderimiz, bilge liderimiz, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Cumhur İttifakımız, hani güçlü olunca devlet millet ayaktadır diye Sayın Cumhurbaşkanımızın demecini okudum. Ne diyor? 'Yeni Kapı ruhu ayakta olduğu müddetçe evvel Allah ayakta olacaktır.' Bu ayakta olduğunuzu söylediğiniz devletinizi tehdit ederek geziyorlar.