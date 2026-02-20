Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Turgut ve Nuran Çakaloğlu çifti, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi hurdacılık yapan Ş.H. gözaltına alındı.

Çiftin oğulları, bir süredir haber alamadıkları anne ve babalarını kontrol etmek için eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede yaşlı çiftin vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için özel ekip kurarak geniş çaplı çalışma başlattı. Evde yapılan incelemede bazı altınların kayıp olduğu tespit edilirken, zorla giriş bulgusuna rastlanmaması üzerine şüphelinin aileyi tanıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaklaşık 12 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet şüphelisinin hurdacı Ş.H. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Şüpheli ifadesinde, Turgut Çakaloğlu’ndan para istediğini, talebi reddedilince öfkelenerek saldırdığını, evin üst katından ses gelmesi üzerine Nuran Çakaloğlu’nu da bıçakladığını söyledi. Cinayette kullandığı bıçağı ise dereye attığını belirtti.

Polis ekipleri, şüphelinin işaret ettiği bölgede suç aletinin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.