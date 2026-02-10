Paylaştığı videoda, “olmayacak şeylere olmayan paralar harcayan influencer vloglarını” ti’ye aldı. Abartılı harcamalar, yapay mutluluk pozları ve gerçeklikten uzak yaşam tarzlarını esprili bir dille eleştiren ünlü komedyen Sakallıoğllu, izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pek çok kişi, Sakallıoğlu’nun anlattıklarında günümüz dijital dünyasına dair net bir tablo çizdiğini belirtirken, influencer ekonomisinin geldiği noktaya da dikkat çekildi. Özellikle genç kitle üzerinde etkili olan bu içeriklerin ne kadar gerçekçi olduğu sorusu, videonun ardından yeniden tartışılmaya başlandı.