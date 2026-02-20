2024 yılında aşk yaşamaya başlayan Allen ve Kaya çifti, ilişkileri boyunca zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelmişti. Tüm iniş çıkışlara rağmen birlikteliklerini devam ettiren ikili, 24 Ocak’ta Las Vegas’ta nikâh masasına oturarak ilişkilerini resmileştirdi.

“ISIRMALIK NOTUYLA PAYLAŞTI”

Evlilik sonrası mutluluklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren Allen, eşine sarıldığı yeni kareleri “Isırmalık” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü çiftin art arda yayımladığı fotoğraflar kısa sürede yoğun ilgi gördü. İkilinin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı.