Kamuoyunda sıkça eleştirilen "itibardan tasarruf olmaz" anlayışını kırmak ve fahiş harcamaları dizginlemek amacıyla Mayıs 2024'te hayata geçirilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin süresi Mayıs 2026 itibarıyla sona erdi. Genelgenin yürürlükten kalkmasının hemen ardından, kamunun toplantı ve organizasyon giderlerinde yaşanan devasa artış dikkatleri çekti.

GENELGENİN GETİRDİĞİ KISITLAMALAR NELERDİ?

Birgün'de Musatafa Bildirici'nin haberine göre; 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan genelge, kamu kaynaklarının verimli kullanımı adına bir dizi katı kural içeriyordu. Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği toplantı ve organizasyonların öncelikli olarak uzaktan erişim (çevrim içi) yöntemlerle gerçekleştirilmesi, yüz yüze yapılması zorunlu olan etkinlikler için ise lüks oteller veya özel mekanlar yerine kamuya ait tesislerin kullanılması zorunlu kılınmıştı.

KISITLAMA DÖNEMİNDE BİLE YÜZ MİLYONLAR HARCANDI

Tedbirlerin yürürlükte olduğu süreçte dahi toplantı ve etkinlik giderlerinin yüksekliği göze çarpıyordu. Genelgenin hala aktif olduğu Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2026 aylarını kapsayan dört aylık dönemde, kamunun kasasından bu etkinlikler için tam 113 milyon 29 bin TL çıktı.

SÜRE BİTTİ, BÜTÇE PATLADI: "FIRSAT BU FIRSAT"

Asıl çarpıcı tablo ise genelgenin rafa kaldırıldığı Mayıs ayıyla birlikte ortaya çıktı. Kısıtlamaların sona ermesi, "fırsat bu fırsat" yorumlarına neden olan bir harcama patlamasını beraberinde getirdi. Mali verilere göre: İlk 4 ay (Ocak-Nisan) toplamı 113 milyon 29 bin TL olurken, tedbir sonrası 2 ay (Mayıs-Haziran) toplamı 438 milyon 634 bin TL olarak ortaya çıktı.

Tasarruf genelgesinin bağlayıcılığını yitirdiği sadece iki aylık (Mayıs-Haziran) süreçte toplantı ve organizasyonlar için kullanılan kaynak, yılın ilk dört ayında harcanan tutarı neredeyse dörde katladı.