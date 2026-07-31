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Kaynak: İHA

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Tekirdağ Valiliği tarafından Süleymanpaşa ilçesinde denize girilmesi yasaklanmasına rağmen birçok vatandaş yasağı dikkate almadı.

Yüksek dalgaların etkili olduğu Kumbağ sahilde denize giren vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yüzmeye devam etti.

BİR KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ!

Denizde bir kişinin çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sahilde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

