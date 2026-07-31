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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların güvenliği için yeni bir karar alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Tekirdağ Valiliği tarafından alınan kararla Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde denize giriş geçici süreyle yasaklandı.

Kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riski nedeniyle Süleymanpaşa ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy sahillerinde 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

SARAY'DA YASAK 3 GÜN SÜRECEK

Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı uygulanacağı bildirildi. İlçede vatandaşların 3 gün boyunca denize girmesine izin verilmeyecek.

Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından yasağın yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

DALGA VE RİP AKINTISI UYARISI

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için alınan kararlara uymalarını istedi. Sahil kesimlerinde görev yapan ekiplerin denetimlerini sürdüreceği belirtilirken, özellikle yüksek dalga ve rip akıntısı riskine karşı vatandaşların uyarıları dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

Hava ve deniz koşullarındaki gelişmelere göre denize giriş yasağının süresiyle ilgili yeni değerlendirme yapılacağı bildirildi.