Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.

Soruşturma çerçevesinde kent genelinde belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 36 fişek, 35 sentetik ecza hap, çok sayıda dijital materyal ve kesici alet ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplandığı, farklı hesaplara yönlendirildiği ve kripto para platformları üzerinden yurt dışına aktarıldığı değerlendirildi.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturmada ortaya çıkan para trafiğinin büyüklüğü dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. ile M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.