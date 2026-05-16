İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturma kapsamında 35 ilde gerçekleştirilen operasyonda yapay zeka destekli “AVCI” sistemiyle yaklaşık 600 bin mesaj incelendi. Soruşturma kapsamında; 5 binden fazla yasa dışı bahis sitesi kapatıldı, Çok sayıda dijital materyale el konuldu, 98 şüpheli tutuklandı.

YASA DIŞI BAHİS AĞININ SAHİBİ 21 YAŞINDAKİ GENÇ İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı bahis ağının sahibinin 21 yaşındaki lise mezunu genç olduğunu duyurdu.

Henüz 21 yaşında olan Eren Yücal’ın bu sistemin içinde yer aldığı iddiası, yasa dışı bahis sisteminin ne kadar büyüdüğünü ve genç yaşlara kadar indiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlara göre yasa dışı bahis organizasyonları, gençleri “kolay para” vaadiyle sisteme çekiyor ve zamanla bu yapılar kara para ile organize suç ağlarına dönüşüyor.

Erdinç, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Yasa Dışı Bahis Ağının Sahibinin 21 Yaşındaki Lise Mezunu Genç Olduğu Ortaya Çıktı

Henüz 21 yaşında…

Ve iddialara göre binlerce yasa dışı bahis sitesinin döndüğü dev sistemin içindeydi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan detaylar yasal dışı bahisin Türkiye’de ulaştığı noktayı gözlerinde seriyor.

35 ilde gerçekleştirilen operasyonda yapay zeka destekli “AVCI” sistemiyle yaklaşık 600 bin mesaj incelendi.

Soruşturma kapsamında;

📌 5 binden fazla yasa dışı bahis sitesi kapatıldı,

📌 Çok sayıda dijital materyale el konuldu,

📌 98 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan isimlerden biri de lise mezunu 21 yaşındaki Faruk Eren Yücal’dı.

Henüz 21 yaşındaki bir kişinin bu sistemin içinde yer aldığı iddiası, yasa dışı bahis sisteminin ne kadar büyüdüğünü ve genç yaşlara kadar indiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlara göre yasa dışı bahis organizasyonları, gençleri “kolay para” vaadiyle sisteme çekiyor ve zamanla bu yapılar kara para ile organize suç ağlarına dönüşüyor."