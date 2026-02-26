YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

Dün, kulislerdeki iddiaların ana hatlarını “başkentte iddialar birbirini kovalıyor” diye kaleme aldım. Yarın saat 11.00’e kadar da her yerden yeni bir haber fışkırmaya devam edecek!..

Şablon daha öncelerinde, saray iktidarının büyük-küçük ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin arka odasında yüzünü hiç göstermeyen bilge(!) adam(lar) ve İmralı canisi tarafından itina ile hazırlandığından aslında yarın yapılacak açıklama rutin olmaktan öteye gitmeyecek. Bizlere çok yeni bir evre gibi gelse de o muhteremler için rutine bağlanan gidişatın yeni aşaması olacak. Her zamanki gibi kuzuların sessizliği modunda dinlenip, tenis maçı seyreder gibi kafalar bir sağa bir sola hareket ettirilip izlenecek rutine bağlanmış “yeni aşama”ya geçeceğiz!..

Peki, bu “yeni aşama” da bizleri neler bekliyor?..

En fazla 2 sene sürecek bir aşama planlanıyor. Ziyadesi ile bölücü tüm Kürtçü akımları, PKK ve onun siyasi uzantılarını memnun edecek. Daha ilerisi için tüm alt yapıyı sağlam bir şeklide hazırlayacak geçiş süreci olacak!!..

Meclis İmralı komisyonun hazırladığı paçavrada işaret edilen düzenlemeleri tekrar etmeyeceğim. Onları herhalde ezberlemişsinizdir…

Bu, 2 senelik dönemde yerel yönetimleri güçlendirecek düzenlemeleri göreceğiz. Kürtçe öğretimi rahatlatacak daha ileri adımlar atılacak. Avrupa yerel yönetimler şartnamesi vizyona konulacak!.. Selahattin Demirtaş hapisten çıkarılacak.

Yani; Yarı özerklik!..

Şimdi sıkı durun…

Meclis İmralı komisyonunun “rapor” adlı paçavrasının 44’ncü sayfasının “Hak ve Özgürlüklerin Genişletilmesi ile İlgili Düzenlemeler” başlığının altında yazıyor;

“Şeffaflık, demokratik katılım, parti içi demokrasi, çoğulculuk ve temsilde adalet ilkeleri doğrultusunda; Anayasa’nın 79’uncu maddesi çerçevesinde genel yargısal süreçler ile seçim yargısının belirlilik ve kanunilik ilkelerine uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ile yeni seçim kanunlarının siyasi partilerin uzlaşısı ile hazırlanması önerilmektedir.”

Yani; Yarı özerkliğin güçlendirilmesi için yeni seçim kanunu!..

Sarayda, daraltılmış bölge seçim sisteminin DEM’e önerilmesi için hazırlıklar yapıldı. Bebek katili Öcalan’ın yeni mesajının sonrası bekleniyor. Daraltılmış bölge seçim sistemi ile ilgili şöyle kısa bir bilgi notu da verelim;

- Karma seçim sistemi içerisinde seçim çevrelerinin 5’er ya da 6’şar milletvekili çıkaracak şekilde daraltılması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de 600 milletvekili, 5’er (120 seçim çevresi) ya da 6’şar (100 seçim çevresi) milletvekili çıkaracak şekilde düzenlenir. Daraltılmış bölgede esas olan seçim çevrelerinin kaç milletvekilinden oluşacağıdır. Nitekim, 5’er milletvekilinden oluşması halinde ülke barajı olmasa da sistemin gereği olarak seçim çevresi barajına takılma söz konusu olacaktır. Seçim çevresi küçüldükçe, sistemin orantılılık derecesi azalacak ve örneğin seçmenlerin yüzde 10’unu temsil eden bir parti, beş milletvekili çıkaran bir seçim çevresinde milletvekilliği kazanma olasılığını kaybedecek, seçim çevresinde geçerli oyların 1/5’ini alamayan parti milletvekili çıkaramayacaktır. Daraltılmış seçim sisteminin büyük siyasal partilere avantaj sağlaması muhtemel.

* * *

Hareketin lideri Devlet Bahçeli de “darbeler anayasası yok edilmeli. Milli iradeye dayalı siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. İkinci olarak siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir” dememiş miydi?..

Aha, o günlere geldik işte!..

Şimdi, hepinizi yerinden hoplatacak son kulis notu ile yazıya nokta koyalım…

Geçenlerde, gündeme, DEM Parti'nin siyasi bileşenleri olarak işlev gören DTK, HDK, DBP gibi yapılarında kapatılarak yeni bir isimle kurulacak partiye dahil edilmesi iddiası düşmüştü. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın isteği doğrultusunda kurulacak bu yeni çatı partide "Demokratik Cumhuriyet" ifadesinin geçeceği de iddia edilmişti. DEM Parti, o iddiaları yarım ağızla yalanladı ama hâlâ gündemdeki sıcak yerini koruyor.

Başkent kulislerinde ortaya atılan yeni iddiaya göre ise, bölücü Kürtçüler buna karşılık merkez sağda yer alan bir partileşme süreci için hazırlıklara başladı.

Hayırlara vesile olsun!..