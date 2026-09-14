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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından kurulan YENİ Parti'nin isminin Yenilik Partisi'yle isim benzerliği nedeniyle uyarı aldığı öne sürüldü.

'VATANDAŞ YENİ VE YENİLİĞİ AYIRT EDEMİYOR

Birgün'de yer alan habere göre, Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Baksi Işık, 28 Temmuz’da "Sokaktaki vatandaş Yeni ile Yeniliği ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği Yeni’ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla doğrudan Yeniliği çağrıştırmaktadır. 19 Aralık 2024 tarihinde Yeni Parti ismini almak isteyen Duygu Çil Sucuka’nın başvurusu Yenilik Partisi ile isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’ca reddedildiği bilinmektedir. Aynı durum maalesef tekrar edilmektedir" diyerek itirazda bulunmuştu.

Işık, 2024 yılında verilen isim benzerliği kararının emsal alınmasını talep etmişti.

İktidara yakın TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik, Yargıtay’ın YENİ PARTİ'yi isim konusunda uyardığını ancak Özel ve kurmaylarının bu ismi değiştirmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını öne sürdü.