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Kaynak: Haber Merkezi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Yenilik Partisi ile yaşanan isim tartışmasının ardından YENİ Parti'ye “Adınızı değiştirin” şeklinde tebligat gönderdiği bildirildi.

Söz konusu gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Saymaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bugün YENİ Parti'ye tebligat gönderdiğini belirterek sürecin Yenilik Partisi'nin şikayetine dayandığını aktardı.

Tebligatta, 2024 yılında “Yeni” adıyla bir siyasi parti kurulmak istendiği ancak Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine bu talebe ret yanıtı verildiğinin hatırlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Baksi Işık, 28 Temmuz'da YENİ Parti'nin ismine itiraz etmişti.

Işık, “Yeni” ve “Yenilik” ifadelerinin birbirine benzemesi nedeniyle vatandaşların iki partiyi ayırt etmekte güçlük yaşayabileceğini savunmuştu.

Yenilik Partisi tarafından yapılan itirazda, 19 Aralık 2024 tarihinde “Yeni Parti” ismini almak isteyen Duygu Çil Sucuka'nın başvurusunun, Yenilik Partisi ile isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği belirtilmişti.

Yenilik Partisi, 2024 yılında verilen kararın emsal alınmasını talep ederek YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesini istemişti.