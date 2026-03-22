Samsun’da bir vatandaş, altın bozdurarak verdiği 90 bin TL borcun altın kuru üzerinden geri ödenmesi gerektiğini belirterek dava açtı ancak Yargıtay’dan istediği sonucu alamadı. Borçlu “TL olarak aldım” savunmasında bulundu.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİL SAYILDI

Mahkeme, taraflar arasındaki WhatsApp yazışmalarını inceledi ve alacağın altın cinsinden olduğuna dair somut delil olmadığını belirterek davayı reddetti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin bu kararını hukuka uygun bulup oy birliğiyle onadı.Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, iki kişi arasındaki alacağın altın mı yoksa Türk Lirası mı cinsinden olduğuna ilişkin davada, yerel mahkemenin WhatsApp yazışmalarına dayalı kararını doğru buldu.

Samsun’da yaşayan bir kişi, yakınından borç para talep etti. Borç isteyen taraf altınlarını bozdurup 90 bin lira verdi. Zamanla borçlu 40 bin lira ödedi, kalan 50 bin lira için ek süre istedi. Alacaklı ise altın bozdurarak borç verdiğini, bu yüzden kalan borcun 50 bin lira değil, 51,31 cumhuriyet altınının TL karşılığı olarak ödenmesi gerektiğini savunarak dava açtı.

Borçlu, davacının kendisine Türk lirası olarak borç verdiğini, cumhuriyet altını üzerinden ödünç sözleşmesi yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, WhatsApp mesajlarında davacıdan altın aldığına dair hiçbir beyan olmadığını ve 50 bin lira dışında borcu bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi.Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, altın cinsinden borç verildiği iddiasının ispat yükünün davacıda olduğunu, WhatsApp mesajlarında da borcun altın cinsinden olduğuna dair içerik bulunmadığını gerekçe göstererek davayı reddetti.

Alacaklı, yerel mahkemenin ret kararına karşı istinaf yoluna başvurdu. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Davacı temyiz başvurusu yaptı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, derece mahkemelerinin kararını hukuka uygun görerek oy birliğiyle onadı. Kararda, para transferine ilişkin dekontlar ve WhatsApp yazışmaları incelendiğinde davacının iddiasını ispatlayamadığı, alacağın altın cinsinden ödenmesi talebinin reddinde hukuka aykırılık olmadığı vurgulandı.

Yargıtay'ın emsal 'WhatsApp' yazışmalarını delil saydığı kararı sosyal medyada da gündem oldu.