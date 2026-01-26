6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 il yıkılmış binlerce insan hayataını kaybetmişti. Adıyaman'ın Merkez ilçesi Alitaşı Mahallesi'nde bulunan Kanarya Apartmanı'nın A ve B bloklarının depremde yıkılması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, fenni mesul ve proje müellifi Halil Bağcı'ya, "bilinçli taksir" suçundan 15 yıl, kooperatif üyesi Şemsettin Gürsoy'a ise "basit taksir" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayla ilgili tebliğnamesini hazırlayarak, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak kurulan hükmün bozulması istendi.

Dava dosyasının, belirtilen bilim dallarından oluşturulacak multidisipliner bir heyete tevdi edilmesi istenen tebliğnamede, şunlar kaydedildi:



"Kolon-kiriş birleşim detaylarında bir yetersizlik bulunup bulunmadığı, kısa kolon etkisi yaratan mimari uygulamaların yapılıp yapılmadığı, beton kesiti ile donatı oranlarının dönemin yönetmeliklerine uygun olup olmadığı, depreme karşı zayıf kalan hangi yapısal detayın göçmeye doğrudan etki ettiği; projeyi onaylayan belediye görevlilerinin sorumluluk alanlarının ne olduğu; 1995 yılı itibarıyla bölgede kullanılan betonun niteliğinin elle karılan mı yoksa hazır beton mu olduğu; donatıların TS standartlarına uygunluğu ve üretim menşei; kalıp sistemleri ile vibrasyon işlemlerinin yeterliliği; çatıya güneş paneli, depo veya su sistemi gibi statik projede öngörülmeyen ek yüklerin getirilip getirilmediği; ayrıca yapının inşa edildiği dönemde bölgedeki egemen yapı kültürünün ne olduğu, doğru yer seçimi, nitelikli malzeme temini, deneyimli iş gücü ve ehil mühendislik hizmetine erişim imkanlarının bulunup bulunmadığı, inşa sürecine tahsis edilen bütçe ve idari regülasyon kapasitesinin 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük ölçekli depremde yapının ayakta kalmasına yetecek düzeyde olup olmadığı gibi hayati soruların tümüne kapsamlı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yanıt verilmesi gerekirken; hukuksal ve bilimsel anakronizme düşen, metodolojik tutarlılıktan yoksun, yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilmesi; oysa bu sorulara bilimsel açıklık getirecek ayrıntılı bir teknik analiz matrisi hazırlanması, kovuşturmanın bu kapsamda genişletilmesi, eksik delillerin tamamlanması ve bilimsel yöntemlere uygun yeni bir bilirkişi raporu alınması zorunlu iken tüm bu işlemler yapılmadan, eksik kovuşturma ürünü ve denetime elverişsiz raporlar esas alınarak sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesi, hukuka aykırı görüldüğünden, sanıklar savunmanlarının temyiz istemlerinin bu bağlamda kabulüyle, temyiz edilen hükmün bozulması talep ve tebliğ olunur."