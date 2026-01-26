ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 25 Ocak Pazar akşamı nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacı Efekan Değerli, gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini kazandı.
Kim Milyoner Olmak İster’de Michael Jordan sorusuyla nefesler tutuldu: 19 yaşındaki Bilkentli öğrenci gecenin yıldızı oldu… 1 milyonluk soruya bir adım kaldı
19 yaşındaki Bilkent öğrencisi Efekan Değerli, Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen bir performans sergiledi. 500 bin TL’lik Michael Jordan sorusunda ne yaptı. 1 milyonluk final sorusunu görebildi mi? İşte detaylar…
Özellikle 500 bin TL’lik basketbol sorusu, gecenin en çok konuşulan konusu haline geldi. Zor soruya yaklaşan Değerli’nin performansı büyük merak uyandırırken, 1 milyon TL’lik büyük ödül sorusuna ulaşıp ulaşamayacağı herkes tarafından merakla takip edildi.
Peki Efekan Değerli final sorusunu görebildi mi? İşte detaylar… ATV’de uzun yıllardır büyük ilgi gören Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden tam not aldı.
25 Ocak Pazar akşamı yayınlanan programda 19 yaşındaki Efekan Değerli, sergilediği yetkin performansla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç yarışmacı, yaşına göre gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine topladı.
Trabzonlu olan ve eğitimine Ankara’da devam eden Efekan Değerli, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi. Yarışmadan kazanacağı ödülü eğitim hayatına yatırmak istediğini ifade etti.
Yarışmaya kuzeni Muhammed Onurhan Öztürk ile katılan Değerli, stüdyoda destekçisiyle birlikte yer aldı.
Kuzeninin tebriklerinin ardından yarışmaya devam eden genç isim, sorulara verdiği doğru cevaplarla aşamaları tek tek geçti.
Efekan Değerli, zorlu parkurları aşarak 500 bin TL ödül barajını açmayı başardı ve programın en heyecanlı dakikalarına imza attı.
İŞTE O SORU
Kariyeri boyunca toplam altı “NBA Finali”ne çıkan Michael Jordan, bunların kaçını kazanmıştır?
A-) 6’sını
B-) 5’ini
C-) 4’ünü
D-) 3’ünü
Yarışmanın 500 bin TL’lik kritik sorusunda NBA efsanesi Michael Jordan’ın altı NBA Finali’nden kaçını kazandığı soruldu. Basketbol bilgisi isteyen bu soru, gecenin dönüm noktası oldu.
Soruda uzun süre düşünen genç yarışmacı, risk almamayı tercih ederek çekilmeyi seçti.
Daha sonra soruyu yanıtlayan yarışmacı, A şıkkı olan “6’sını” işaret ederek doğru cevabı verdi.
Efekan Değerli, yarışmadan çekildiğini açıklayarak 300 bin TL ödülle programa veda etti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTEDİ?
Türkiye'de "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması, orijinal adı "Who Wants to Be a Millionaire?" olan uluslararası ünlü bilgi yarışması formatının Türk versiyonudur. Program, ATV kanalında uzun yıllardır yayınlanmakta olup Türkiye'nin en uzun soluklu ve en popüler bilgi yarışmalarından biridir.
Türkiye'de ilk olarak 2001 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başladı (Kenan Işık sunumuyla büyük popülerlik kazandı). Daha sonra çeşitli kanallarda ve sunucularla devam etti. ATV'de ise 2 Ağustos 2011'den beri kesintisiz yayınlanıyor.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca (2024 Eylül ayından itibaren sunuculuğa başladı; önceki sunucu Kenan İmirzalıoğlu idi). Genellikle Pazar akşamları saat 20.00 civarında ATV'de yayınlanıyor.
Yarışmacı, 13 soruluk bir soru ağacını aşmaya çalışıyor. Her doğru cevapta ödül miktarı artıyor. Yarışmacı istediği anda çekilebilir ve o ana kadarki ödülü garantileyebilir.
Jokerler (Yardım Hakları): Yarışmacıya genellikle 3 joker sunulur: Yüzde 50 (yanlış iki şıkkı eleme), Seyirciye sorma, Telefon joker (arkadaşını arama, günümüzde uzman yardımı şeklinde değişebiliyor), Baraj Soruları: Belirli sorularda (örneğin 2. soru 5.000 TL, 7. soru 50.000 TL gibi) baraj geçilir ve o miktar garanti olur.
Güncel formatta 5.000.000 TL (13. ve son soru doğru yanıtlanırsa kazanılır). Bu ödülü 2024 yılında Berk Göktaş (19 yaşında) kazanarak program tarihinde bir ilk gerçekleştirdi.