Kim Milyoner Olmak İster’de Michael Jordan sorusuyla nefesler tutuldu: 19 yaşındaki Bilkentli öğrenci gecenin yıldızı oldu… 1 milyonluk soruya bir adım kaldı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca (2024 Eylül ayından itibaren sunuculuğa başladı; önceki sunucu Kenan İmirzalıoğlu idi). Genellikle Pazar akşamları saat 20.00 civarında ATV'de yayınlanıyor.

Yarışmacı, 13 soruluk bir soru ağacını aşmaya çalışıyor. Her doğru cevapta ödül miktarı artıyor. Yarışmacı istediği anda çekilebilir ve o ana kadarki ödülü garantileyebilir.

Jokerler (Yardım Hakları): Yarışmacıya genellikle 3 joker sunulur: Yüzde 50 (yanlış iki şıkkı eleme), Seyirciye sorma, Telefon joker (arkadaşını arama, günümüzde uzman yardımı şeklinde değişebiliyor), Baraj Soruları: Belirli sorularda (örneğin 2. soru 5.000 TL, 7. soru 50.000 TL gibi) baraj geçilir ve o miktar garanti olur.

Güncel formatta 5.000.000 TL (13. ve son soru doğru yanıtlanırsa kazanılır). Bu ödülü 2024 yılında Berk Göktaş (19 yaşında) kazanarak program tarihinde bir ilk gerçekleştirdi.