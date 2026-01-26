Hemen her gün art arda gelen zamlar, maaş azlığı, vatandaşların sık sık yetkililere seslenmesine rağmen yapılamayan 'çözüm odaklı' ekonomik politikalar geçinemeyen vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar 'erken seçim' isterken, çağrılara kulak tıkayan iktidar ise şehit yakını gazilerin tepkilerine rağmen 'Terörsüz Türkiye' adımlarını sürdürüyor.

Anket firmaları çalışmalarına hız verdi. ASAL Araştırma, 26 ilde 16-24 Ocak tarihlerinde 2 bin vatandaşa "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra anketten CHP yüzde 34.8 oy alarak birinci çıktı. AKP ise oyların yüzde 32.1'ini aldı.

ASAL Araştırma'nın anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 34.8

AK Parti: Yüzde 32.1

DEM Parti: Yüzde 8.4

MHP: Yüzde7.0

İYİ Parti: Yüzde 4.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.0

Anahtar Parti: Yüzde 2.7

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 2.6