Bursa’da binlerce vatandaşın vicdanını hedef alan dolandırıcılık skandalı gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada “Bursa Abisi” kimliğiyle tanınan F.S. (36), yardıma muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini kullanarak “yardım kampanyası” düzenlediğini iddia etti ancak toplanan paraları kendi cebine indirdiği tespit edildi.

Kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüpheli, sosyal medya hesapları üzerinden iyi niyetli vatandaşlarla iletişime geçerek bağışları kendi adına açılmış banka hesaplarına yönlendirdi.

Hazırladığı videoların büyük kısmının kurgu olduğu, toplanan yardımların ise gerçek ihtiyaç sahiplerine hiç ulaşmadığı ortaya çıktı.

Bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalışan F.S., yüksek takipçi sayısına rağmen banka hesaplarında şüpheli düzeyde yüksek para hareketliliğiyle dikkat çekti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şüpheli F.S., yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.