Türk futbolcuların dolu olduğu Al-Akhdoud'da Marius Sumudica kararı

Türk futbolcuların dolu olduğu Al-Akhdoud'da Marius Sumudica kararı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Akhdoud'da teknik direktörlük yapan Sumudica ile ilgili verilen karar belli oldu; takımda 3 de Türk futbolcu forma giyiyordu. İşte detaylar..

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Akhdoud, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kulüpte görev yaptığı 14 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu süreçte takım, maç başına ortalama 0,57 puan toplayabildi.

Al-Akhdoud, ligde 13 puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattında bulunuyor.

3 TÜRK FUTBOLCU

Ayrıca Suudi Arabistan ekibinde Türk futbolcular Gökhan Gül, Koray Günter ve Burak İnce de forma giyiyor.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE GÖREV YAPTI

55 yaşındaki teknik direktör, Türkiye’de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştırmıştı.

Ülkemizde görev yaptığı dönemde de tartışmalı açıklamaları ve yaşadığı olaylarla sık sık gündeme geliyordu.

Romanyalı teknik adam son olarak Türkiye-Romanya maçındaki söylemleriyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Spor Servisi
