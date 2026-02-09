Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bangladeş'te Nipah virüsünün neden olduğu yeni bir ölümü doğruladı. Ocak 2026'da ham hurma suyu tüketimi sonrası enfekte olan 40-50 yaşlarındaki bir kadın, hızla ağırlaşan belirtiler sonucu hayatını kaybetti. Virüsün yüksek ölüm oranı ve yarasalardan bulaşma yolu uluslararası endişeyi artırıyor.

DSÖ, 3 Şubat 2026'da Bangladeş'ten gelen bildirimi duyurarak, Rajshahi Bölgesi'nde bir Nipah virüsü (NiV) vakasını teyit etti. Hasta, Naogaon ilçesinde yaşayan 40-50 yaş arası bir kadındı.Belirtiler ve Seyir

Kadın, 21 Ocak'ta yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, iştahsızlık, kusma gibi belirtilerle rahatsızlandı. Kısa sürede durum ağırlaşarak zihin bulanıklığı, aşırı salya salgılama ve kasılmalara dönüştü.

27 Ocak'ta bayılan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu hızla kötüleşti ve bir gün sonra, 28 Ocak'ta hayatını kaybetti. Laboratuvar testleri enfeksiyonu doğruladı.

Açıklamada kadının son dönemde seyahat etmediği belirtildi. Ancak 5-20 Ocak arasında ağaçtan toplanan ham hurma suyu tükettiği kaydedildi. Uzmanlar, hasta yarasaların dışkılarıyla kirlenmiş hurma suyunun başlıca bulaş yollarından biri olduğunu vurguladı.

Uluslararası kamuoyu Hindistan'da ortaya çıkan ve yarasalardan bulaştığı tahmin edilen Nipah virüsü nadir görülse de bulaştığında ölüm oranı %40-75 arasında değişiyor; bazı salgınlarda daha yüksek. Tedavi ve aşı henüz yok. Bangladeş'te 2001'den beri neredeyse her yıl vakalar görülüyor; 2025'te dört ölümcül vaka rapor edildi.

Son dönemde Hindistan'daki Nipah vakaları nedeniyle birçok ülke havalimanlarında tarama ve sınır kontrollerini artırdı. DSÖ, uluslararası yayılma riskini düşük olarak değerlendiriyor ancak yakın takip devam ediyor.