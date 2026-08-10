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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Siberay, yapay zekâ uygulamalarının kullanımında kişisel ve kurumsal verilerin korunmasına yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, hassas bilgilerin yapay zekâ araçlarına yüklenmemesi gerektiği vurgulanarak vatandaşların dijital güvenlik konusunda dikkatli olmaları istendi.

Uyarıda; şifreler, doğrulama kodları, banka ve ödeme bilgileri, T.C. kimlik ve pasaport bilgileri, kurum içi bilgiler ve gizli belgeler, başkalarına ait kişisel veriler, sağlık bilgileri ile çocuklara ait kimlik, okul ve konum bilgilerinin yapay zekâ platformlarıyla kesinlikle paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

Siberay yetkilileri, yapay zekâ araçlarına yüklenen bilgilerin veri güvenliği açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, hem bireysel hem de kurumsal bilgilerin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Açıklamada, "Dijital dünyada güvenliğinizi korumak için kişisel ve kurumsal bilgilerinizi yapay zekâ araçlarına yüklemeyin. Şifrelerinizi, doğrulama kodlarınızı, sağlık bilgilerinizi, çocuklarınıza ait bilgileri ve diğer hassas verileri yapay zekâ araçlarıyla paylaşmayın." uyarısına yer verildi.

Siberay, vatandaşlara dijital ortamda bilinçli hareket etmeleri ve kişisel verilerini koruyarak olası güvenlik risklerinin önüne geçmeleri çağrısında bulundu.