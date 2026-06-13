Şenol Güneş, son dönemde kendisine yöneltilen "Neden çalışmıyorsun?" sorusunun ardından merak edip yapay zekaya danıştığını söyledi.

'TÜRKİYE KOŞULLARINDA ÇALIŞMAN DOĞRU DEĞİL'

Kafa Sports'a konuk olan deneyimli teknik adam, yapay zekayla yaptığı konuşmanın sonunda aldığı cevabı şu sözlerle anlattı:

"Diyorlar ki hocam senin tecrüben var, bilgin var niye çalışmıyorsun? Ben bunları hep düşünüyorum. Bir de yapay zekaya sorayım dedim. Uzun uzun konuştuk. En sonunda bana, 'Bugünkü Türkiye koşullarına göre senin çalışman doğru değil' dedi." Güneş'in bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

'DİNLERİM AMA YİNE BİLDİĞİMİ OKURUM'

Program sunucusu Candaş Tolga Işık'ın "Yapay zekayı dinleyecek misiniz?" sorusuna ise Şenol Güneş "Dinlerim ama ben yine bildiğimi okurum." diye yanıt verdi.