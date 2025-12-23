Günümüz teknolojisinin en büyük belirleyicisi haline gelen yapay zeka artık hayatın birçok alanında kendini gösteriyor. ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka uygulamaları dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılırken dev şirketler yapay zeka teknolojisini internet tarayıcılarına da uygulamaya başladı.

Dünyada en çok kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT’yi geliştiren OpenAI, ChatGPT Atlas tarayıcısını piyasaya sürdü. Ekim ayında piyasaya sürülen tarayıcı ile ilgili kullanıcıları tedirgin edecek bir güvenlik açığı bulunuyor. Söz konusu güvenlik açığı nedeniyle tarayıcı siber saldırılara açık hale geliyor.

Dev şirket kendi blog sitesinde yayınladığı yazı, yapay zeka botlarının ne kadar güvenli çalışabileceği konusunda soru işaretlerinin artmasına neden oldu. Söz konusu yazıda "Web üzerindeki dolandırıcılık ve sosyal mühendislik gibi anlık enjeksiyon saldırılarının da tamamen 'çözülmesi' pek olası değil" ifadeleri yer aldı.

Siber güvenlik uzmanlar Atlas ChatGPT’nin yayınlanmasından sonra yaptıkları incelemede Google Docs'ta birkaç kelime yazmanın, tarayıcının temel davranışını değiştirebileceğini fark etti. Aynı gün Brave, dolaylı komut istemi enjeksiyonunun, Perplexity'nin Comet'i de dahil olmak üzere yapay zeka destekli tarayıcılar için sistematik bir zorluk olduğunu açıklayan bir blog yazısı yayınladı.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, bu ayın başlarında, üretken yapay zeka uygulamalarına yönelik komut satırı saldırılarının tamamen ortadan kaldırılamayabileceği ve web sitelerinin veri ihlallerine maruz kalma riski taşıdığı konusunda uyardı. İngiliz hükümet kurumu, siber güvenlik uzmanlarına saldırıların "durdurulabileceğini" düşünmek yerine, komut satırı saldırılarının riskini ve etkisini azaltmalarını tavsiye etti.

OpenAI ise konuyla ilgili olarak "Hızlı enjeksiyonu uzun vadeli bir yapay zeka güvenlik sorunu olarak görüyoruz ve buna karşı savunmamızı sürekli olarak güçlendirmemiz gerekecek” şeklinde yanıt verdi.

OpenAI sözcüsü, Atlas'ın güvenlik güncellemesinin başarılı saldırılarda ölçülebilir bir azalmaya yol açıp açmadığı konusunda bilgi vermekten kaçındı, ancak firmanın lansmandan önce bile Atlas'ı hızlı saldırılara karşı güçlendirmek için üçüncü taraflarla çalıştığını belirtti.