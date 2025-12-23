TBMM'deki bütçe maratonunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk grup toplantısını düzenliyor. Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SESİMİZİ DUYAN VAR MI?"

11. Yargı paketindeki Covid düzenlemesinde depremde hayatını kaybedenlerin acılarına sebebiyet veren kişilerinde yararlanmasına sert tepki gösteren Özel, "'Sesimizi duyan var mı?' diye depremzedeler buradan bağırıyor. Grubumuz bu düzenlemede deprem suçlularının yararlanmaması için elinden ne geliyorsa onu yapacak" ifadelerini kullandı.

'19 MART OLMASA ZAMLARIN YARISI OLMAYACAKTI'

Milletin sandığa gün saydığını söyleyen Özel, "Fiilen değişim için de millet sandığa gün saymaktadır. İktidar emeklinin, işçinin ve gencin sesini duymuyor. Enflasyon hedefleri tutmadı. Neden tutmadı çünkü 19 Mart sivil darbesi oldu. Bu darbenin maliyeti 160 milyar dolar. Devasa bir para. Büyük afetlerde bu kayıplar yaşanır, ama Türk ekonomisine yapılanlar burada. Vatandaşın gördüğü 30 olan enflasyon 19 Mart olmasaydı, 17,5 olacaktı. 19 Mart olmasa zamların yarısı olmayacaktı. Bu darbe olmasaydı, senin karnın daha tok olacaktı" dedi.

'AĞZINIZDAN ÇIKANI KULAĞINIZ DUYSUN'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için 'Kefenin cebi yoktur' sözünü hatırlatan Özel, "Sormazlar mı büyük kentlerde kira 30 bin lira. Vereceğin asgari ücret kirayı karşılamıyor" şeklinde konuştu. Ankara Ulus’ta tek kişilik odalarda kalan emeklilerle ilgili habere Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Belki başka nedenlerle otelde kalıyorlardır' demişti. Özel ise Göktaş'a "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun" ifadelerini kullandı.

'40 MİLYON KİŞİ BAHİS TUZAĞINDA'

Yasadışı bahis operasyonlarına değinen Özel, "Grup toplantısı yapmadığım 35 günde çok korkunç olaylar yaşandı. Dünyanın hiçbir yerinde bahisten dolandıran yok. 40 milyon kişi bahis tuzağında olduğu söyleniyor. Bunları Yeşilay söylüyor. Memleketin yarısını kumara bulaştırdılar. At yarışlarında, milli piyangodan alacağın vergiyi Yeşilay'a ver" dedi.

'GEMİCİKLERİ KORUYAN BARON NEREDE?'

Uyuşturucuların okul kapılarına kadar indiğinden dert yanan Özel, "'İktidara yakın isimlere de uyuşturucu operasyonu yapılıyor' deniliyor. Bu ülkede 20 kişiyi alıp götereceksin tahlile göndereceksin. 17'si temiz çıkanın parti fark etmeksizin teşhir edemezsin. Bunun torpacısı, yakalananı içeride bunun baronu yok mu! Gemicikleri koruyan baron nerede?" şeklinde ifade etti.

"İHA 'DÜŞÜRDÜK' DİYE SEVİNİYORLAR"

Rus İHA'sının Türkiye sınırlarına kadar girmesine sert tepki gösteren Özel, "Putin rutine bağladı. Başınıza her an Rus İHA'sı düşebilir. Öyle bir hale getirdiler ki ülkeyi, utanmıyorlar, 'düşürdük' diye seviniyorlar" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'a destek veren Özel, "Mansur Yavaş'ın suçu Gökçek'in ranta açtığı, fahiş emsal verdiği yerlerde bu yapılaşmaya izin vermesi. Başkanın alnından öpüyorum" dedi.

Sözlerini son olarak Özel, "AK Parti yazın serin, kışın sıcak salonların partisidir. CHP meydan meydan büyüyenlerin partisidir. 2026'da sizlere umut, mücadele ve iktidar vaat ediyorum. Meydanlar kazanır, millet kazanır. Yürüyelim arkadaşlar" şeklinde bitirdi.