Kahramanmaraş eski Milletvekili Edip Özbaş, 12 Eylül 2010’daki sözde yargı reformu ile ilgili referandumdan hemen önce Yeniçağ'a yaptığı açıklamada, Türk milliyetçilerinin 40 yıldır milletin doğrularını savunduğunu, büyük oyunlar karşısında avcı kekliği durumuna düşmemeleri gerektiğini söylemişti.

Özbaş, "Ben bu süreci 1919 yılından daha olumsuz olarak görüyorum. Bugün referandum sürecinde evet veya hayır bahane edilerek Türk milletini bölme çabaları var. Dışardan kurgulanan bu oyuna Türk milliyetçilerini de dahil etmek istiyorlar. Başkalarının söylediği türküye bazı arkadaşlarımız eşlik ederek, onların kervanına katılıyor. Türk milliyetçileri makam ve mevki düşünmeden doğruları millete söylemekle yükümlüdür. AKP Türk milliyetçilerinin üzerinde oyun oynamak isteyebilir, ancak bu oyuna gelmemek gerekmektedir. Cumhuriyeti, Atatürk ve Türk milliyetçileri kurdurmuştur. Bugün gelinen noktada Cumhuriyetin ipini Türk milliyetçilerine çektirmek istemektedirler. Bunun farkında olmamız gerekir" demişti.

***

Bugün gelinen yerde görüne odur ki, milliyetçilerin büyük kısmı, avcı kekliği durumuna düşmüştür. Bir kısmı, uygulanan politikaların devlet politikası olduğu propagandasına inanmakta bir kısmı da kişisel beklentileri karşılandıkça, sürece destek vermekte bir sakınca görmemektedir.

Denilebilir ki “Cumhuriyetin kurucu partisiyiz” diyenler farklı durumda mıdır?”

Atatürk’ün ve cumhuriyeti kuran kadronun, temel dayanağı Türk Milliyetçiliği idi... Atatürk’ten sonra durum değişmiştir.

CHP’nin ortanın solu, sosyal demokrasi gibi kavramlarla anılmaya başladığı dönemlerde de altı ok ve milliyetçilik ilkesi değişmemiş ama daha az vurgulanır hale gelmiştir.

Bugün ise parti programında bile Türk Milleti kavramı, eleştiriler üzerine ancak bir defa yer alabilmiştir...

***

İstanbul milletvekili Yunus Emre, yeni programla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmıştır:

“Milliyetçilik, halka ve ülkeye sevgiyi temel alan; çoğulcu, kapsayıcı, barışçı ve demokratik bir yurttaşlık bilinci olarak ifade edilmiştir. CHP’nin yeni programının giriş bölümü, Türkiye’nin geleceğine ilişkin bütüncül bir siyasal vizyonun kurucu metnidir.

Bu giriş, bir partinin kendisini tanımlamasından çok daha fazlasıdır:

Türkiye’nin demokrasiye, eşit ve aktif yurttaşlığa, özgürlüğe, eşitliğe ve adalete dayalı yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı olduğunun ilanıdır.

CHP’nin yüz yıllık birikimini çağın gereksinimleriyle birleştiren bu yeni başlangıç, yalnızca partimizin değil, Türkiye’nin de önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritasına sahip olması gerektiğini göstermektedir.”

***

Yeni programda “Milliyetçilik” şöyle tanımlanmıştır:

“CHP’nin milliyetçilik anlayışı, Atatürk milliyetçiliğine dayanır. Halkına sevgiyle bağlı, bağımsızlık ve kamu yararı ilkelerini merkeze alan, ülkeye hizmet etmeyi yüce görev sayan, kapsayıcı bir yurttaşlık bilincidir. Atatürk milliyetçiliği, ülkemizi ileriye taşıma hedefi etrafında milletin seferber edilmesini esas alır. Egemenliğin sahibi olarak milletin her ferdi özgür ve eşittir. Atatürk milliyetçiliği, yurttaşlık bağıyla Cumhuriyetimize bağlı olan herkesin eşitliğini savunur. Türk milleti bu anlayışla tanımlanır. Farklı kimliklerin dışlanmaması ve yurttaşların aynı hak ve özgürlüklere sahip olması esastır. Günümüzde eşit yurttaşlık, bu anlayışın eksiksiz olarak hayata geçirilmesi ve güçlendirilmesi anlamına gelir.”

***

“CHP’nin savunduğu eşit vatandaşlık, PKK ve DEM Parti ile AKP’nin savunduğu eşit vatandaşlıkla aynı değildir” denilebilir ama yine de kuruluş felsefesinden ayrılan bir parti artık o eski parti değildir, kurucu felsefesinden tamamen koparılmak istenen devlet de yıkılır!

Bu durumda, tarihi sorumluluk, yine Türk Milliyetçilerinin omuzlarındadır ama zaten asıl sorun oradadır!

Türk Milliyetçileri, bugün siyasi kıblelerini şaşırmış durumdadır. Bu durumda, Türk Milliyetçilerinin hangi partide olurlarsa olsunlar, parti disipliniyle değil, tarih bilinciyle hareket etmesi gerekir...