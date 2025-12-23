Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen "uyuşturucu operasyonu" kapsamında saç ve kan örneği vermişti. Saran’ın evlerinde yapılan aramalarla ilgili yeni iddialar var.

UYARICI MADDE, ESRAR

Milliyet'in haberine göre, Saran’ın İstanbul'daki evinde yapılan aramada “GoStak” yazılı cam kavanoza el konuldu. İddialara göre, kavanozda kokain olduğu değerlendirilen madde kalıntıları tespit edildi. Saran’ın Çanakkale’deki villasında yapılan aramada da bahçesinde esrar yetiştirildiği ve baskından saatler önce esrar fidelerinin yakıldığı anlaşıldı.

Villada şöminenin sol tarafında buruşturulmuş alüminyum folyo içerisinde yeşil renkli bitki kalıntıları ile yanmış alüminyum folyo atıklarının bulunduğu kulplu bir bardak bulundu. Yine iddiaya göre, yapılan ilk incelemede, bardak ve alüminyum folyoda THC (esrar) tespit edildi.

Villanın zemin katındaki mutfakta bulunan iki ayrı bardak ile bahçeden alınan iki ayrı toprak numunesi kriminal laboratuvara gönderildi. Saran'ın villasındaki bekçi H.D. de gözaltına alındı.

LAVANTA VE İLAÇ DEMİŞTİ

Saran, İstanbul’daki evinde bulunan ve kokain olduğu değerlendirilen kalıntılarla ilgili “Cam kavanozun içerisinde kızımın muhtelif ilaçları vardı. Büyük ihtimalle bu ilaçların tozlarıdır” demişti.

Saran, Çanakkale'deki villasında bulunan maddelerle ilgili de “Assos’taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye sinek gelmişti, uzaklaştırmak için lavanta veya türevi yaprakları evde çalışan hizmetlinin yaktığını söylemişti. Mangal yaptıktan sonra da arılar geldi, uzaklaştırmak için hizmetli kahve yakmış. Maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılar” ifadelerini kullanmıştı.