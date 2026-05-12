Küresel restoran zincirleri operasyonlarını hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için yapay zeka destekli sistemlere yöneliyor. Starbucks, McDonald’s, Burger King ve Yum! Brands gibi şirketler; stok yönetimi, vardiya planlaması ve müşteri hizmetleri süreçlerinde dijital asistanları devreye almaya başladı. Ancak özellikle Starbucks’ın “Green Dot” sistemi çalışanlar arasında tartışma yarattı.

ÇALIŞANLAR TEPKİLİ

Starbucks’ın yapay zeka asistanı Green Dot, baristalara tarifler ve operasyonel süreçler konusunda yardımcı olurken, bazı çalışanlar sistemin zaman zaman yanlış veya yetersiz yanıtlar verdiğini savunuyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise benzer sistemlerin çalışanları sürekli izleyen dijital gözetim araçlarına dönüşebileceği eleştirileri öne çıktı.

Şirket yöneticileri ise yapay zekanın işten çıkarmalar için değil, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla kullanıldığını belirtiyor. Uzmanlara göre restoran sektöründe yapay zeka kullanımının önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşması bekleniyor.