Sakarya'nın iki farklı ilçesindeki otellerde kalan bir genç kadın ile bir Başmüfettişin benzer şekilde hayatlarını kaybetmesi dikkat çekti.

HAVUZ BAŞINDA ANİDEN FENAŞLAŞTI

Otel müşterisi olan ve Sakarya’da faaliyet gösteren TÜRASAŞ firmasında Başmüfettiş olarak çalışan 50 yaşındaki Abdulhay Tolkun, havuz başında bulunduğu esnada aniden fenalaştı. Durumu fark eden havuz görevlisi, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tolkun’a ilk müdahaleyi yaptı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler Tolkun’u olay yerindeki ilk müdahalenin arından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan sevk etti. Tolkun, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Tolkun’un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

35 YAŞINDAKİ KADININ SONU DA HAVUZDA OLDU

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelin havuzunda fenalaşan 35 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesinde bulunan NG Güral isimli lüks otelde meydana geldi. Eşi ile birlikte otelin kapalı havuzda yüzen Elif Nur Olgun (35) havuzda fenalaşması üzerine eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen ve kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.