Yeni evlilerin %66'sı kiracı: Düğün masrafı yuva kurdurmuyor

Gelir Grubuna Göre Uçurum
Düğün maliyeti alt gelir grubunda 850 bin TL’den başlarken, orta gelirde 2 milyon TL’ye, üst gelir grubunda ise 4,3 milyon TL’ye kadar yükseliyor. En büyük kalemler: Mekan ve ev kurma masrafları.
Gelir Grubuna Göre Uçurum
Düğün maliyeti alt gelir grubunda 850 bin TL’den başlarken, orta gelirde 2 milyon TL’ye, üst gelir grubunda ise 4,3 milyon TL’ye kadar yükseliyor. En büyük kalemler: Mekan ve ev kurma masrafları.
Z Kuşağının "Kalabalık" Tercihi
Ekonomik baskıya rağmen Z kuşağı 500 kişiyi aşan kalabalık düğünlerden vazgeçmiyor. En çok tercih edilen aylar ise Ağustos ve Eylül; mekanlarda ise düğün salonları hala zirvede.
Finansman Kaynağı: Takı ve Kredi
Çiftlerin %65'i masrafları takılarla ödemeyi planlıyor. Ancak tablo o kadar ağır ki, her 5 çiftten biri evlenebilmek için bankadan ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kalıyor.
Organizasyon Sayısı Katlandı
Artık sadece "düğün" yetmiyor. İsteme, nişan, kına ve after party gibi yan etkinliklerle birlikte çiftler ortalama 3 ayrı organizasyon düzenliyor; bu da bütçeyi katlıyor.
Gelinlikte "Değişim" Modası
Ortalama gelinlik harcaması 45 bin TL’ye çıktı. Gelin adaylarının %40’ı düğün günü tek bir modelle yetinmeyip, gece boyunca birden fazla gelinlik giymeyi tercih ediyor.
Dijital Çağda Geleneksel Davetiye
Teknolojiye rağmen çiftlerin %91’i basılı davetiyeden vazgeçmiyor. Profesyonel dış çekim fotoğrafçılığı ve nikah şekeri geleneği de popülerliğini koruyan harcama kalemleri arasında.
Ev Sahibi Olmak Hayal Oldu
Maliyetlerin en acı sonucu barınmada görülüyor. Yeni evlenenlerin sadece %30'u kendi evine taşınabilirken, %66'sı hayatına kiracı olarak başlıyor. Balayı ise hala en popüler teselli ödülü.