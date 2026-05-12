12 Mayıs 2026 Salı
Yeni evlilerin %66'sı kiracı: Düğün masrafı yuva kurdurmuyor

Türkiye'de evlilik maliyeti ortalama 1,8 milyon TL’ye ulaştı. Düğün.com ve KONDA araştırmasına göre; Z kuşağı ekonomik krizde bile kalabalık düğünden vazgeçmezken, yeni çiftlerin %66’sı maliyetler nedeniyle hayata kiralık evlerde başlamak zorunda kalıyor.

Gelir Grubuna Göre Uçurum

Düğün maliyeti alt gelir grubunda 850 bin TL’den başlarken, orta gelirde 2 milyon TL’ye, üst gelir grubunda ise 4,3 milyon TL’ye kadar yükseliyor. En büyük kalemler: Mekan ve ev kurma masrafları.

Z Kuşağının "Kalabalık" Tercihi

Ekonomik baskıya rağmen Z kuşağı 500 kişiyi aşan kalabalık düğünlerden vazgeçmiyor. En çok tercih edilen aylar ise Ağustos ve Eylül; mekanlarda ise düğün salonları hala zirvede.

Finansman Kaynağı: Takı ve Kredi

Çiftlerin %65'i masrafları takılarla ödemeyi planlıyor. Ancak tablo o kadar ağır ki, her 5 çiftten biri evlenebilmek için bankadan ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kalıyor.

Organizasyon Sayısı Katlandı

Artık sadece "düğün" yetmiyor. İsteme, nişan, kına ve after party gibi yan etkinliklerle birlikte çiftler ortalama 3 ayrı organizasyon düzenliyor; bu da bütçeyi katlıyor.

Gelinlikte "Değişim" Modası

Ortalama gelinlik harcaması 45 bin TL’ye çıktı. Gelin adaylarının %40’ı düğün günü tek bir modelle yetinmeyip, gece boyunca birden fazla gelinlik giymeyi tercih ediyor.

Dijital Çağda Geleneksel Davetiye

Teknolojiye rağmen çiftlerin %91’i basılı davetiyeden vazgeçmiyor. Profesyonel dış çekim fotoğrafçılığı ve nikah şekeri geleneği de popülerliğini koruyan harcama kalemleri arasında.

Ev Sahibi Olmak Hayal Oldu

Maliyetlerin en acı sonucu barınmada görülüyor. Yeni evlenenlerin sadece %30'u kendi evine taşınabilirken, %66'sı hayatına kiracı olarak başlıyor. Balayı ise hala en popüler teselli ödülü.

