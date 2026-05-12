Portekiz Premier Ligi'nde Benfica Jose Mourinho yönetiminde tarihinin en dramatik sezonlarından birini yaşıyor.

Sezon boyunca namağlup serisine rağmen şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica şimdi de Şampiyonlar Ligi hedefini tehlikeye attı.

BENFICA İKİ KEZ ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA BRAGA'YA SON DAKİKADA YAKALANDI

Benfica, Estadio da Luz’da Braga ile karşı karşıya geldiği maçta Rafa Silva ve Pavlidis ile iki kez öne geçse de 3 puanı son dakika golüyle elinden kaçırdı.

İkinci yarının başında Rafa Silva'nın golüne Pau Victor ile hemen cevap veren Braga 88'de Gorby Jean Baptiste ile skoru 2-2'ye getirdi.

BENFICA ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Maçın bu sonuçla tamamlanmasıyla birlikte Benfica'yı üçüncü sıraya düşürdü. Rio Ave'yi 4-1 yenen Sporting CP puanını 79'a yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DİZGİNLER SPORTING'İN ELİNDE

Böylelikle 33 hafta boyunca hiç yenilmeyen Benfica 77 puanla üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi için tüm insiyatifi Sporting'in eline bıraktı.

Benfica artık Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için son hafta Estoril'i deplasmanda yenip Sporting'in evinde Gil Vicente'ye kaybetmesini bekleyecek. Aksi takdirde gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücade edecek.