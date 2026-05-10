Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacılar, obezite tedavisinde kullanılabilecek yeni bir molekül keşfetti. Yapay zekâ yardımıyla bulunan “BRP” adlı molekülün, iştahı baskılayarak kilo vermeye yardımcı olabileceği ifade edildi.

Bilim insanlarına göre BRP, günümüzde yaygın olarak kullanılan Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi ilaçlardan farklı bir mekanizma üzerinden çalışıyor.

Mevcut ilaçlar çoğunlukla beynin tokluk hissiyle ilişkili bölgelerini etkilerken, BRP doğrudan iştahı yöneten hipotalamus bölgesine etki ediyor. Araştırmacılar, bu sayede mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi yan etkilerin daha düşük seviyede görülebileceğini düşünüyor.

YAPAY ZEKÂ BİNLERCE GENİ TARADI

Araştırma ekibi, “Peptide Predictor” isimli yapay zekâ sistemiyle yaklaşık 20 bin insan genini analiz etti. Tarama sonucunda hormon benzeri binlerce peptit belirlenirken, yapılan testler sonunda en güçlü adayın BRP olduğu açıklandı.

Hayvan deneylerinde BRP verilen obez farelerin kilo kaybettiği, üstelik kas kütlesini büyük ölçüde koruduğu görüldü. Uzmanlar bunun, mevcut kilo verme ilaçlarına göre önemli bir avantaj olabileceğini belirtiyor.

Araştırmanın baş yazarı Katrin Svensson’un, insanlar üzerinde klinik deneylere başlamayı hedefleyen bir şirketin kurucuları arasında yer aldığı belirtildi. Ancak uzmanlar, hayvan deneylerinde elde edilen sonuçların insanlarda aynı başarıyı gösterip göstermeyeceğinin henüz bilinmediğine dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde bir milyardan fazla kişi obeziteyle mücadele ediyor. Uzmanlar, obezite tedavisinde farklı yöntemlerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.