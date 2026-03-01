Yapay zeka teknolojilerinde otonom sistemlere geçiş süreci, küresel finans piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtı. Son bir ay içinde özellikle yazılım ve teknoloji şirketlerinde yaşanan sert satışlar nedeniyle piyasalardan yaklaşık 1 trilyon doların silindiği bildirildi.

Uzmanlara göre yapay zekanın artık sadece destekleyici bir araç olmaktan çıkıp, doğrudan iş süreçlerini devralabilecek seviyeye gelmesi yatırımcılar arasında ciddi endişe yarattı. Bu durum, geleneksel yazılım ve hizmet sektörlerinin geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic’in geliştirdiği yeni modellerin farklı sektörleri doğrudan etkileyebilecek kapasiteye ulaşması, yatırımcılar arasında “Anthropic hit list” olarak adlandırılan bir panik dalgasına neden oldu.

Şubat 2026’da yaşanan satış dalgası teknoloji piyasalarında “SaaSpocalypse” olarak tanımlanırken, yapay zekanın SaaS tabanlı yazılımların yerini alabileceği düşüncesi özellikle yazılım şirketlerinin hisselerinde sert düşüşe yol açtı.

YÜZDE 30 DEĞER KAYBI

Bu süreçte yazılım sektörünü takip eden önemli borsa yatırım fonlarından iShares Expanded Tech-Software Sector ETF’nin yaklaşık yüzde 30 değer kaybettiği belirtildi. Nasdaq endeksi de art arda düşüşler kaydederek teknoloji hisselerinde baskının arttığını gösterdi.

Analistler, Anthropic’in hukuk, finans ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda otonom çalışan yeni sistemler geliştirmesinin rekabeti daha da artıracağını ve piyasalardaki oynaklığın sürebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre yapay zekanın sözleşme inceleme, finansal analiz, vergi hazırlama, müşteri hizmetleri ve sağlık gibi alanlarda insan müdahalesini azaltması, birçok sektörde köklü bir dönüşümü beraberinde getirebilir.

Ekonomistler ise yaşanan sert satışların, yapay zekanın artık sadece verimlilik sağlayan bir teknoloji değil, doğrudan iş modellerini değiştiren bir güç haline gelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.