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Yapay zekanın çalışma hayatından eğitime, bankacılıktan perakendeye kadar uzanan dönüşümü, Oksijen Future Forum 2026'da iş dünyasının ve akademinin önde gelen isimleri tarafından değerlendirildi. İstanbul'da 12-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen forumun “After AI” temalı ilk gününde, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkileri, şirketlerin değişen iş modelleri ve gelecekte insanın üstleneceği rol tartışıldı.

Forumda konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, “Yapay zekanın istihdama etkisinin olmaması imkansız” derken, Microsoft Türkiye CEO'su Levent Özbilgin, “Yapay zekayı teknoloji oyuncağı olarak görmekten çıkmalıyız” dedi. Teknokratlar Derneği Eş Başkanı Alphan Manas, işsizliğin yüzde 50'ye çıkacağını öngörürken Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, “Gençler, korkmayın; biz hâlâ istihdam ediyoruz” mesajını verdi. Akademiklink Kurucusu Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara ise “Bundan beş yıl sonrasını düşündüğümde ben kendi adıma ne işe yarayabileceğime dair bir cevap veremiyorum” sözleriyle akademisyenlerin gelecekteki rolünü sorguladı.

Türkiye'nin yapay zeka yatırımları açısından taşıdığı potansiyele dikkat çeken Yapay Zeka Teknoloji Derneği Başkanı Barış Karakullukçu, yurt dışında faaliyet gösteren Türk yapay zeka girişimcilerinin Türkiye'deki girişimcilere kıyasla 24 kat daha fazla yatırım aldığını belirterek, “Buradaki girişim ekosistemi insanları kalmaya teşvik etmiyor” dedi. Google Türkiye CEO'su Mehmet Keteloğlu, yapay zekanın ekonomiye yüzde 7'den fazla ilave büyüme sağlayabileceğini ifade ederken OpenAI Kıdemli Çözüm Mimarı Emre Okçular, yapay zekanın yaygınlaştığı bir gelecekte yaratıcılık, muhakeme ve harekete geçme becerilerinin belirleyici olacağını vurguladı.

LC Waikiki İnsan Kaynakları Genel Müdürü Bahattin Aydın, teknolojiyi kullanarak kendi işini dönüştüren çalışanların ücretlerini artırdıklarını açıklarken Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Timur, “Yarın öbür gün senin işin de gerçekten olmayabilir” diyerek şirketlerin çalışanlarına yeni fırsatlar sunmasının önemini vurguladı. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Lideri Nursel Ölmez Ateş ise “İnsan kaynakları lideri asla yapay zeka ajanı olmayacaktır” sözleriyle insan kararının önemine dikkat çekti. Forumda otomotiv sektörünün geleceği de ele alındı. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, elektrikli otomobillere geçişten geri dönüş olmayacağını belirtirken “Türkiye otonom sürüşü görecek ama ne zaman olacağını söylemek zor” ifadelerini kullandı.

Bankacılıkta insan nerede: Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz Forumun “After AI: Bankacılıkta İnsan Nerede?” başlıklı oturumunda konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, yapay zekanın bankacılık sektöründe yol açacağı dönüşümü değerlendirdi. Yapay zekayı korkuyla değil, heyecanla karşıladıklarını belirten Kuruöz, teknolojinin istihdam ve iş yapış biçimleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Oksijen yazarı ve stratejist Güzem Yılmaz Ertem'in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Kuruöz, bankacılık sektörünün teknolojik dönüşüme uyum sağlama konusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek “Yeterince yenilikçi ve teknolojiye adapte olan noktadayız. Özellikle ajanları konuştuğumuz bir dönemde herkesin buna adapte olması gerekecek. Dijitalleşmenin olmadığı dönemde bankaya, bir şubeye giderdiniz. Bu, çok kısıtlı kitleye ulaşan bir işti. Şu an milyonlara ulaşan bir hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Dijital bankacılığın geleceğinde sesli etkileşimin öne çıkacağını vurgulayan Kuruöz, “Beni en çok ne heyecanlandırıyor derseniz, menülerle yapılan bir dijital tecrübeden, sesle ne istediğinizi anlattığınız, o eski analog günlerdeki hisse dönülmesi” dedi.

Fütürist ve Teknokratlar Derneği Eş Başkanı Alphan Manas da yapay zekaya uyum sağlamanın artık bir tercih olmaktan çıktığını vurguladı.

“Teknolojik cihazlarla arası olmayanlar 'Ben teknolojiyi pek sevmiyorum' derler. Yapay zekada kaçacak yerimiz yok, onunla mutlaka yüzleşmemiz gerekiyor. Biz Teknokratlar Derneği'nde 2030'un dünyada yeni bir dönemin açıldığı tarih olacağını söyledik. Neptün retrolarından bahsetmiyorum, gerçek anlamda bir dünya değişiminden bahsediyorum. Dolayısıyla oraya hazırlık yapmamız lazım.”

YAPAY ZEKAYA NE KADAR TESLİM OLACAĞIZ?

Yapay zekayı reddetmenin mümkün olmadığını, ancak bu teknolojiye ne ölçüde güvenileceğinin de sorgulanması gerektiğini belirten Manas, insan muhakemesinin önemini iki tarihsel olay üzerinden anlattı.

Manas, 1983 yılında Sovyetler Birliği'nin erken uyarı sisteminden gelen nükleer füze alarmının yanlış olduğunu değerlendirerek olası bir krizin önüne geçen Yarbay Stanislav Petrov'u hatırlattı.