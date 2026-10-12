Teknoloji dünyasının en hareketli figürlerinden Elon Musk, Donald Trump ile yeniden kurduğu yakın diyaloğu iş dünyasına taşımaya devam ediyor. Trump'ın bu ayın başında dile getirdiği "artık yapay zekâ [Artificial Intelligence] yerine süper zekâ [Super Intelligence] diyelim" önerisine açıktan destek veren Musk, haziran ayında xAI'ı bünyesine katarak SpaceXAI adını alan şirketin unvanını değiştirdi.

DİJİTAL HESAPLAR VE SİTELER GÜNCELLENDİ

X üzerindeki resmi hesaplar başta olmak üzere x.ai gibi şirket uzantılı web sitelerinde de "SpaceXSI" dönüşümü hızla hayata geçirildi. Temmuz ayında yapılan ilk isim değişikliğinin ardından sadece dört ay içinde ikinci kez unvan değiştiren şirketteki bu dönüşümün, ilerleyen süreçte tüm kurumsal operasyonlara yansıtılması bekleniyor.

Uzmanlar, Trump yönetiminin "yapay zekâ" terimi yerine "süper zekâ" ifadesini öne çıkarmasını, kamuoyunda veri merkezleri ve otonom teknolojilere karşı artan mesafeli tutumu ve teknoloji alerjisini kırma stratejisi olarak değerlendiriyor. Musk'ın bu adımı, siyasi ve teknolojik arenadaki uyumun en yeni göstergesi olarak yorumlanıyor.