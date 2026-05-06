Yapay zeka teknolojileri günlük hayatın neredeyse her alanına girmiş durumda ve sosyal medya bu alanların başında geliyor.

Bugün platformlarda yapay zeka ile oluşturulmuş görsel ve videoları sıkça görmek mümkün. Bu durum, şirketleri içeriklerin gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu daha anlaşılır hale getirecek çözümler geliştirmeye yönlendiriyor.

Instagram da bu konuda yeni bir adım attı. Platformun açıklamasına göre, yapay zeka destekli araçları düzenli kullanan içerik üreticilerinin profillerine “Yapay Zeka İçeriği Üreticisi” etiketi eklenecek. Bu etiket, profil fotoğrafının altında yer alacak ve kullanıcının yapay zeka ile içerik ürettiğini açıkça gösterecek.

Bu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, karşılaştıkları hesapların içerik üretim yöntemlerini daha kolay anlayabilecek. Böylece yapay zeka ile üretilmiş içeriklerle ilgili kafa karışıklığının ve yanlış bilgilendirme riskinin azaltılması hedefleniyor.

Özellikle son dönemde gerçek ve yapay içeriklerin birbirine karışması, kullanıcılar için ciddi bir sorun haline gelmişti. Instagram’ın bu etiketi, platformda daha şeffaf ve güvenilir bir içerik deneyimi oluşturmayı amaçlıyor.