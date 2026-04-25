ASELSAN, mini ve mikro İHA tehditlerine karşı geliştirdiği KORKUT 100/25 sistemiyle savunma teknolojisinden yeni bir paylaşım yaptı. Özellikle son yıllarda artan küçük boyutlu insansız hava araçları tehdidine karşı geliştirilen bu sistem, sahip olduğu ileri teknolojilerle öne çıkıyor.

KORKUT 100/25, modern harp sahasının ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanırken, yapay zeka destekli tespit ve teşhis kabiliyetleri sayesinde hedefleri hızlı ve doğru biçimde belirleyebiliyor. Bu özellik, özellikle yüksek manevra kabiliyetine sahip mini ve mikro dronlara karşı etkin bir savunma sağlıyor.

Sistemin en dikkat çeken unsurlarından biri ise parçacık etkili ATOM 25 mühimmatı. Bu mühimmat, küçük ve hızlı hedeflere karşı yüksek isabet oranı sunarak tehditlerin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda düşük irtifada uçan ve ani hareketler yapabilen İHA’lara karşı yüksek başarı sağladığı belirtiliyor.

Geliştirilen bu sistem, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli çözümler üretme hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. KORKUT 100/25’in, özellikle kritik tesislerin ve askeri birliklerin korunmasında önemli katkı sağlaması bekleniyor.