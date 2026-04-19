Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilk kez bir insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildiğini duyurdu. Demir, “Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik." ifadelerini kullandı.

YENİ KABİLİYET BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda, SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), Denizaltı Savunma Harbi (DSH) görevleri için tasarlandı. Araç, daha önce gerçekleştirilen sürü gösteriminin ardından önemli bir harp yeteneğini daha başarıyla ortaya koydu.

KARADAN KONTROL EDİLEN ATIŞ

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette, MİR İDA’ya entegre edilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi kullanıldı. Karadaki kontrol istasyonu üzerinden yapılan atışta hafif torpido başarıyla fırlatıldı. Böylece Türkiye’de ilk kez bir insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirilmiş oldu.